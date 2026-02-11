Dólar hoy EN VIVO: cuál es la cotización del oficial y blue este miércoles 11 de febrero, minuto a minuto

A cuánto se vendió el dólar este martes.
El dólar oficial cerró a $1428,11, mientras que el blue lo hizo a $1425,00
EN VIVOMercado cambiario
Se pueden seguir la cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y todo el mercado cambiario nacional en vivo en minutouno.com.
Tras una semana signada por los cambios en el INDEC, el dólar oficial arrancó la nueva con un leve descenso, mientras que los dólares paralelos operaron con disparidad, aunque sin mayores diferencias, en sintonía con lo que fue la primera semana de febrero.
En este marco, el dólar blue se vendió el martes 10 de febrero a $ 1428,11 mientras que el oficial cotizó a $ 1425,00 para la venta.
