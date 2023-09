Reclaman por un dólar competitivo también para la minería y la liberación de las importaciones

“La minería es un sector netamente exportador, si nosotros no producimos porque nos faltan insumos o servicios del exterior, no estamos pegando un tiro en los pies. Porque en definitiva perdemos más por no exportar que por que nos autoricen una importación”, resaltó el directivo y detalló que “el sector minero exporta por 100 e importa por menos de 7. Entonces tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta de que poner en riesgo los 7 pone en riesgo los 100”.

Tras plantear esos temas del corto plazo, Cacciola señaló también que en el futuro debería poder avanzarse en la discusión de las retenciones a la minería y eventuales modificaciones a la Ley de Glaciares que, en muchas ocasiones señaló, impiden el desarrollo de proyectos donde ni siquiera hay hielos permanentes.

“Hay un montón de temas que hay que poner sobre la mesa” y anunció la presentación de un plan de comunicaciones de la CAEM que incluirá la difusión del trabajo de los mineros, las comunidades y el cuidado del medio ambiente.

La Secretaría de Minería informó que las exportaciones de minerales totalizaron en julio último los 377 millones de dólares, lo que representó un aumento de 24,1% interanual. Así, en los primeros siete meses del año se acumularon 2.321 millones de dólares en ventas al exterior del sector, lo que significa un crecimiento de 4,3% interanual.

De esta manera las exportaciones de productos mineros significaron el 6,8% de las exportaciones totales argentinas en julio y el 6% en el acumulado del año. Además, el acumulado de 2023 se sitúa 11,7% por encima del nivel promedio de 2010 - 2022 en estos meses.

Las exportaciones mineras alcanzaron el nivel más alto desde el año 2012 para el acumulado de los primeros siete meses del año, cuando habían contabilizado 2.419 millones de dólares. En el acumulado del año los minerales metalíferos sumaron exportaciones por 1.748 millones de dólares.

Esto implica una caída interanual del 3%, donde el oro aportó u$s1.283 millones (55% del total exportado), la plata u$s430 millones (19%) y el resto de los minerales metalíferos u$s35 millones (2%).

Esto le permitió a este rubro representar el 75% de las exportaciones mineras totales. De esta manera, entre enero y julio el oro muestra un crecimiento interanual del 1% en los montos exportados, mientras que la plata cayó 11% interanual.

El lugar del litio

De acuerdo con los minerales más exportados, el litio ocupó la posición número dos mejorando respecto del mes anterior, donde ocupaba la posición número tres. Así, el litio explicó el 20% de las exportaciones mineras totales, aunque a un precio internacional más bajo.

En el año las ventas de litio al exterior alcanzaron los 491 millones de dólares, un aumento del 41% interanual, y representó el 21% de las exportaciones mineras totales, la mejor posición alcanzada para los primeros siete meses de un año.

En cuanto a las cantidades exportadas de litio, en el acumulado de lo que va del año exhibieron un incremento del 10,7%.