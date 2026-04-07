Cómo acceder a un dólar barato y en simples pasos: los detalles
En medio de las fluctuaciones de la moneda estadounidense, emerge una alternativa simple para ahorrar sin golpear el bolsillo. Los detalles en la nota.
El mercado cambiario arrancó la semana con movimientos que se llevan todas las miradas cotización del dólar. Este martes 7 de abril, el dólar oficial en el Banco Nación se ubicó en $1.415, mientras que el MEP se negocia en torno a $1.432 y el blue ronda los $1.400, en un contexto marcado por la volatilidad internacional.
En ese marco, la moneda estadounidense se presenta como la opción elegida por muchos argentinos para ahorrar y proteger su dinero frente a la inflación.
Cómo comprar dólar MEP
Los pasos para comprar dólar MEP son simples y rápidos. Este es el procedimiento que deben seguir los compradores:
- Crear una cuenta de inversión: se abre a través de un bróker (ALyC) o desde el home banking de algunos bancos.
- Cargar la información personal: completar datos básicos, adjuntar DNI, CUIL, una selfie y asociar una cuenta bancaria o billetera.
- Ingresar dinero: transferir pesos desde tu cuenta bancaria a la cuenta de inversión.
- Elegir el activo: seleccionar un bono habilitado para operar, como el AL30 u otro disponible.
- Definir cuánto invertir: indicar el monto en pesos y revisar la cotización estimada en dólares.
- Ejecutar la operación: confirmar la compra desde la plataforma del bróker o banco.
- Esperar el plazo requerido: mantener el bono al menos un día hábil antes de venderlo.
- Retirar los dólares: transferirlos a una cuenta bancaria en dólares a tu nombre.
Pasos para comprar dólar MEP en Mercado Pago
Esta moneda también puede comprarse de forma rápida y sencilla a través de Mercado Pago. Estos son los pasos:
- Aceptar las condiciones de uso: confirmar los términos de la plataforma antes de operar (solo se hace la primera vez).
- Ir a la sección de dólares: ingresar a la app y buscar el apartado destinado a la compra de divisas.
- Definir el importe: indicar cuánto querés comprar y avanzar con la confirmación.
- Esperar la acreditación: los dólares se reflejan en la cuenta dentro de las 24 horas hábiles.
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