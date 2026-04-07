Cómo acceder a un dólar barato y en simples pasos: los detalles

El mercado cambiario arrancó la semana con movimientos que se llevan todas las miradas cotización del dólar. Este martes 7 de abril, el dólar oficial en el Banco Nación se ubicó en $1.415, mientras que el MEP se negocia en torno a $1.432 y el blue ronda los $1.400, en un contexto marcado por la volatilidad internacional.