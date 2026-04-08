Colectivos con demora: la aplicación para saber cuándo llegan

Además de mostrarte el tiempo en vivo, Cuándo SUBO ofrece herramientas pensadas para facilitar tu rutina:

Favoritos: Podés marcar tus líneas o paradas de uso diario con una estrella para que aparezcan siempre al tope de tus consultas.

Accesos directos: La app te permite anclar un atajo en la pantalla principal de tu celular para ver tu parada favorita con un solo toque.

Filtros: Si estás en una parada donde convergen muchos colectivos, podés tocar los tres puntos, elegir "Filtrar línea/ramal" y limpiar la pantalla para ver solo el que te interesa.

Recordatorios: Esta es una de las funciones más valoradas. Podés programar una alerta para que el celular te avise con los minutos de anticipación que vos elijas antes de que el colectivo llegue a tu parada. Ideal para no esperar de más en la calle.

Reportes de usuarios: Si el bondi no pasó a la hora indicada o hay un error en la parada, podés enviar un reporte desde la misma plataforma para ayudar a mejorar el sistema.