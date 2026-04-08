Colectivos con demora: la aplicación para saber cuándo llegan
En medio de las demoras y ante un posible paro, la aplicación gratuita Cuándo SUBO permite conocer en tiempo real la llegada de más de 250 líneas de colectivos.
Esperar para viajar sin saber cuánto falta para que llegue es una de las principales frustraciones de quienes utilizan colectivos a diario. Para solucionar este problema de movilidad urbana, el Gobierno nacional desarrolló Cuándo SUBO, una plataforma virtual gratuita que brinda el tiempo exacto de espera en la parada.
La tecnología de esta herramienta combina el rastreo satelital de las unidades en circulación con la actividad de los validadores de la tarjeta SUBE instalados en cada coche, logrando una alta precisión.
Cómo descargar e instalar "Cuándo SUBO"
Tener la aplicación en tu celular es un proceso muy rápido, sencillo y totalmente gratuito. Solo tenés que seguir estos pasos:
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Ingresá a tu tienda de aplicaciones: Abrí Google Play Store (si tenés un dispositivo Android) o la App Store (si usás iOS/iPhone).
Buscá la app: En la barra de búsqueda superior, escribí "Cuándo SUBO".
Identificá la oficial: Seleccioná la aplicación desarrollada por el Gobierno Nacional / Nación Servicios S.A.
Descargá: Presioná el botón "Instalar" o "Descargar".
Permisos: Al abrirla por primera vez, otorgale los permisos de ubicación para que la app pueda mostrarte las paradas más cercanas a tu entorno
Dos métodos simples para saber a qué hora llega el colectivo
Una vez instalada, tenés dos formas principales de consultar cuánto falta para que pase tu unidad:
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Búsqueda sobre el mapa: Desplazate por el mapa interactivo y tocá el ícono de la parada donde te encontrás. Inmediatamente, la app desplegará un listado con todas las líneas que pasan por allí y sus respectivos tiempos de llegada.
Búsqueda directa (lupa): Tocá el ícono de la lupa e ingresá el número de la línea que necesitás tomar. Seleccioná el ramal y el sentido de tu viaje. Al elegir tu parada en la lista o en el mapa, aparecerá un cronómetro indicando los minutos restantes.
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Funciones clave para mejorar tu viaje
Además de mostrarte el tiempo en vivo, Cuándo SUBO ofrece herramientas pensadas para facilitar tu rutina:
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Favoritos: Podés marcar tus líneas o paradas de uso diario con una estrella para que aparezcan siempre al tope de tus consultas.
Accesos directos: La app te permite anclar un atajo en la pantalla principal de tu celular para ver tu parada favorita con un solo toque.
Filtros: Si estás en una parada donde convergen muchos colectivos, podés tocar los tres puntos, elegir "Filtrar línea/ramal" y limpiar la pantalla para ver solo el que te interesa.
Recordatorios: Esta es una de las funciones más valoradas. Podés programar una alerta para que el celular te avise con los minutos de anticipación que vos elijas antes de que el colectivo llegue a tu parada. Ideal para no esperar de más en la calle.
Reportes de usuarios: Si el bondi no pasó a la hora indicada o hay un error en la parada, podés enviar un reporte desde la misma plataforma para ayudar a mejorar el sistema.
Aclaración importante: La app no funciona como un mapa de ruteo (no te dice qué colectivo tomar para ir de un punto A a un punto B), sino que está diseñada exclusivamente para medir los tiempos de espera.
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Todas las líneas alcanzadas por la aplicación
Actualmente, el sistema cubre más de 250 líneas en diferentes puntos del país, y el objetivo es seguir sumando flotas hasta abarcar la totalidad del territorio. A continuación, el listado completo de los colectivos monitoreados:
Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires (AMBA)
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Líneas del 1 al 50: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50.
Líneas del 51 al 99: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99.
Líneas del 100 al 150: 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 143, 146, 148, 150.
Líneas del 151 al 199: 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 168, 169, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.
Líneas del 200 al 299: 203, 204, 218, 219, 228, 237, 238, 242, 244, 247, 253, 257, 263, 266, 269, 271, 276, 277, 278, 281, 283, 284, 293, 295, 298, 299.
Líneas del 300 al 399: 300, 302, 303, 306, 310, 312, 314, 315, 318, 320, 321, 324, 325, 326, 328, 329, 333, 336, 338, 341, 343, 365, 371, 372, 373, 378, 379, 382, 384, 386, 390, 391, 392.
Líneas del 400 al 499: 403, 405, 406, 407, 410, 418, 421, 422, 429, 430, 435, 437, 443, 461, 462, 463, 464.
Líneas del 500 al 599: 504, 505, 506, 520, 521, 522, 524, 526, 527, 540, 541, 543, 544, 548, 549, 550, 552, 561, 562, 564, 570, 580, 585.
Líneas del 600 al 740: 620, 622, 624, 628, 630, 670, 707, 720, 721, 722, 723, 740.
INTERESANTE: ¿Qué pasa con las frecuencias de la Línea 60 de colectivos?
San Carlos de Bariloche (Río Negro)
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Líneas: 10, 11, 13, 13-22, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 55, 60, 61, 70, 71-81, 80, 81, 82, 84.
Otras jurisdicciones integradas
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Paraná (Entre Ríos)
Junín (Buenos Aires)
Tucumán
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