Dueños de carnicerías alertan por un aumento inminente en los precios de la carne
Con un incremento acumulado del 31,2% en lo que va del año, los comerciantes anticipan que los frigoríficos aplicarán un nuevo ajuste cercano al 10%.
La carne vacuna, uno de los alimentos más consumidos y sensibles al bolsillo de los argentinos, continúa encareciéndose a un ritmo que preocupa tanto a los comerciantes como a los consumidores. En lo que va del año, los precios ya se incrementaron un 31,2%, y en los últimos doce meses el aumento llegó a un 58,2%, según datos del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Marcelo, propietario de una carnicería en el barrio porteño de Chacarita, detalló en diálogo con C5N que en las últimas semanas tuvo que absorber un aumento del 3 al 5% sin trasladarlo directamente al público para no desalentar la compra, implementando en cambio distintas promociones para facilitar el acceso de los clientes.
Sin embargo, admitió que ya fue notificado de un nuevo incremento del 10% por parte de los frigoríficos, una suba que será inevitablemente trasladada al consumidor.
La justificación detrás de este nuevo salto está vinculada a la suba en la cotización del dólar, que afecta los costos en toda la cadena de producción y comercialización. Marcelo comentó que la demanda cambió en los últimos meses, con consumidores que reducen la cantidad de carne que compran, optando por cortes más económicos o sustitutos como el pollo y el cerdo, que también mostraron alzas significativas, aunque en menor medida.
En particular, el pollo subió un 25% en lo que va del año, mientras que el precio del cerdo se mantuvo relativamente estable con variaciones mínimas. Las ofertas en la carnicería intentan incentivar el consumo, con propuestas como dos kilos de osobuco a $12 mil o promociones en bifes de costilla.
El comerciante subrayó que la diferencia en el consumo se hace más marcada después del día 10 de cada mes, cuando la economía familiar se resiente y la gente se vuelca más a las promociones o compras limitadas por kilo.
En un contexto donde la inflación afecta especialmente a los alimentos, la nueva suba anunciada por los frigoríficos añade una presión extra en el presupuesto de los hogares argentinos, que ya deben hacer malabares para llegar a fin de mes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario