Dueños de carnicerías alertan por un aumento inminente en los precios de la carne

carne

El comerciante subrayó que la diferencia en el consumo se hace más marcada después del día 10 de cada mes, cuando la economía familiar se resiente y la gente se vuelca más a las promociones o compras limitadas por kilo.

En un contexto donde la inflación afecta especialmente a los alimentos, la nueva suba anunciada por los frigoríficos añade una presión extra en el presupuesto de los hogares argentinos, que ya deben hacer malabares para llegar a fin de mes.