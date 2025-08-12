Becas Progresar: ANSES ya publicó el calendario de pagos de agosto 2025

Para el Progresar Trabajo, los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. La edad requerida oscila entre 18 y 24 años cumplidos, aunque se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. La suma de los ingresos del postulante no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

El programa Becas Progresar ofrece diferentes modalidades de inscripción para nuevos beneficiarios. La primera convocatoria de 2025 se realizó entre el 10 y el 30 de marzo.

La segunda convocatoria está actualmente en curso durante el mes de agosto. Los estudiantes que se inscriban en esta segunda convocatoria recibirán el pago en hasta seis cuotas, mientras que los inscriptos en marzo reciben 12 cuotas.

Los valores de los montos que otorga el organismo para las Becas Progresar en 2025 son los siguientes: Para el nivel obligatorio y trabajo, el monto es de $28.000. Para el nivel superior, el monto es de $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.

ANSES: fechas de cobro

ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos para las Becas Progresar en agosto 2025, según la terminación del DNI: