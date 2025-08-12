Becas Progresar: ANSES ya publicó el calendario de pagos de agosto 2025
Las novedades por parte del organismo gubernamental sobre el cronograma de pagos. Todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con los pagos de las Becas Progresar, el programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano para acompañar a estudiantes en distintos niveles educativos. En 2025, los montos fueron actualizados y se confirmaron los requisitos para acceder al beneficio.
Para obtener información detallada sobre las fechas de inscripción, montos y otros aspectos relevantes, se recomienda visitar los sitios oficiales de ANSES y del Ministerio de Educación, donde se actualizan periódicamente las novedades relacionadas.
Becas Progresar: calendario de pagos de agosto
El programa Becas Progresar está dirigido a jóvenes argentinos que cumplan con requisitos académicos, administrativos y socioeconómicos específicos. Los beneficiarios deben mantener la regularidad en sus estudios y aprobar las materias según el plan de estudios correspondiente. Además, es obligatorio presentar certificados de alumno regular y actualizar los datos personales en el sistema Mi ANSES.
Para el nivel obligatorio, los aspirantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. La edad requerida oscila entre 16 y 24 años. La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Los beneficiarios deben cumplir con la condición de alumno regular, participar en actividades complementarias determinadas por el programa y contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
Para el nivel superior, los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI. Los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 24 años de edad, mientras que los estudiantes avanzados pueden tener hasta 30 años.
Para el Progresar Trabajo, los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. La edad requerida oscila entre 18 y 24 años cumplidos, aunque se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. La suma de los ingresos del postulante no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
El programa Becas Progresar ofrece diferentes modalidades de inscripción para nuevos beneficiarios. La primera convocatoria de 2025 se realizó entre el 10 y el 30 de marzo.
La segunda convocatoria está actualmente en curso durante el mes de agosto. Los estudiantes que se inscriban en esta segunda convocatoria recibirán el pago en hasta seis cuotas, mientras que los inscriptos en marzo reciben 12 cuotas.
Los valores de los montos que otorga el organismo para las Becas Progresar en 2025 son los siguientes: Para el nivel obligatorio y trabajo, el monto es de $28.000. Para el nivel superior, el monto es de $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.
ANSES: fechas de cobro
ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos para las Becas Progresar en agosto 2025, según la terminación del DNI:
- Lunes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7
- Lunes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9
