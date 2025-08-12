Quién es Adrián Farías, el excompañero de Diego Fernández y Cristian Graf que hizo una grave acusación

Adrián Farías es “realizador y productor audiovisual”, según se autodescribe en sus redes sociales. Allí menciona además que trabaja en América TV- canal al que le dio su relato - y en LN+.

Sus perfiles en Instagram y X agregan más datos sobre su vida: nació un 8 de junio de 1969 en Dean Funes, una ciudad en el noreste de la provincia de Córdoba.

Dentro de sus publicaciones se destacan los trabajos realizados para los canales de televisión, así como también algunas publicaciones familiares. Entre ellas, una foto junto a su tío Ricardo, su abuelo y su hermano Gustavo publicada en 2021: “Allá en Dean Funes, Córdoba, mi pueblo donde nací, por el año 86", describe Farías.

Entre los comentarios sobresale uno bastante curioso: “Y unos meses después viniste para Buenos Aires”, publicó un conocido, a lo que Farías no dudó en afirmar: “En marzo del 87 si!”.

Hasta el momento, el hombre no fue llamado a declarar como testigo en el expediente del fiscal Martín López Perrando.

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984. Después de almorzar, le pidió a su madre, Bernabella Lima, dinero para tomar el colectivo. Le dijo que iba a visitar a un amigo. El adolescente, que tenía 16 años, no volvió más a su casa. La última vez que se lo vio fue en la esquina de Monroe y Naón.

Sus restos fueron descubiertos en mayo de este año, cuando parte del terreno trasero de la casa ubicada en avenida Congreso 3742 se desmoronó mientras construían una medianera.

Los forenses determinaron que el cuerpo había recibido una puñalada mortal en la cuarta costilla derecha. Además, detectaron marcas en los brazos y piernas, lo que evidenciaba que habían intentado descuartizarlo con un serrucho.

Hace menos de una semana se reveló que los restos pertenecían a Diego. Se supo también que esa casa pertenecía a la familia de Cristian Graf y que el principal sospechoso seguía viviendo en el mismo lugar.

La entrevista completa a Adrián Farías sobre Diego Fernández Lima

