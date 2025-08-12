ANSES: el beneficio de más de $320.000 que el organismo pagará a quienes cumplan con estos requisitos

ANSES: requisitos para el cobro

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es un programa nacional orientado a personas de 65 años o más que no pueden acceder a una jubilación por falta de aportes suficientes. La PUAM se tramita a través de ANSES y no es necesario contar con aportes previos. El haber se ajusta mensualmente y otorga cobertura médica a través de PAMI.

Para solicitar la PUAM, es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social, verificar la historia laboral y, en caso de corresponder, solicitar turno para iniciar el trámite de forma presencial con DNI. La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.