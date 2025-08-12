Feriados agosto 2025: qué pasa el viernes 15

Con el arranque de agosto, muchos argentinos comienzan a revisar el calendario en busca de un posible descanso extendido. La atención, como suele ocurrir cada año, está puesta en la mitad del mes, donde habitualmente se ha intentado empalmar feriados para lograr fines de semana largos. Sin embargo, este 2025 las expectativas se verán frustradas para una buena parte de la población: el viernes 15 de agosto no será feriado nacional, por lo que no habrá un descanso obligatorio para todos los trabajadores.