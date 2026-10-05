El alquiler de un dos ambientes representa la mitad de los ingresos del 40% de los hogares más pobres
Más de la mitad de las familias que tomaron deudas en los últimos seis meses lo hicieron para afrontar gastos básicos como el alquiler y la alimentación.
La licuación de los salarios de los trabajadores ya se convirtió en la principal preocupación de los argentinos y la persistente inestabilidad en que se encuentran está cambiando los hábitos de consumo. De hecho, un reciente sondeo de Zentrix reveló que la mitad de los trabajadores que se endeudaron en los últimos seis meses lo hicieron para enfrentar gastos básicos. En ese camino, la posibilidad de hacer frente al alquiler se aleja cada vez más para muchas familias.
Así lo dejó en evidencia el último informe del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) que advierte que el impacto del encarecimiento del costo de vida "es profundamente desigual". En ese sentido el CESBA informó que "un alquiler de dos ambientes (en la Ciudad de Buenos Aires) representa más del 50% del ingreso familiar para el 40% de los hogares de menores ingresos, mientras que su incidencia disminuye considerablemente en los sectores de mayores recursos".
La principal conclusión del nuevo informe es que, detrás del aumento general de los precios, existe otra transformación menos visible: los precios no cambian todos de la misma manera ni al mismo tiempo. Entre agosto de 2013 y agosto de 2026, por ejemplo, los precios relativos de vivienda y servicios aumentaron casi 25 puntos, mientras que indumentaria, equipamiento del hogar y comunicación se abarataron significativamente en términos relativos. Cuando esos componentes se mueven de manera diferente, las personas también deben recalcular permanentemente cómo distribuyen sus ingresos.
Las canastas de consumo, que miden los precios de los bienes y servicios y su peso relativo sobre el gasto de los hogares -según los integrantes que los componen-, permiten analizar la evolución del costo de vida en la Ciudad. Y de acuerdo con el CESBA "en los últimos trece años, las series combinan períodos de relativa estabilidad con saltos y caídas pronunciadas, dibujando una trayectoria similar a un electrocardiograma. En este sentido, la evolución de las canastas de distintos tipos de hogares muestra con claridad esa inestabilidad".
En 2026, medidas en dólares al tipo de cambio oficial, todas las canastas analizadas se encuentran por encima de enero de 2013: +25,2% para un hogar unipersonal propietario, +21,5% para una pareja joven propietaria, +20% para adultos mayores propietarios, +19,4% para una familia propietaria con dos hijos y +11,4% para una pareja joven inquilina.
Tiempo libre y nuevos hábitos
El CESBA tamién analizó como cambió el uso del tiempo libre. Entre 2016 y 2023, el tiempo diario destinado a internet, celular y computadora pasó de 27,3 a 42,5 minutos (+56%), mientras que TV y videos aumentaron de 78,9 a 95,3 minutos (+21%). La lectura, en cambio, cayó de 12,4 a 9,2 minutos diarios.
El cambio más significativo aparece en la sociabilidad: el tiempo dedicado a la convivencia social descendió de 137,3 a 72,2 minutos diarios, una reducción del 47% en siete años.
De acuerco con el informe del CESBA, "los datos no permiten afirmar que las pantallas hayan reemplazado directamente al encuentro social. Sí muestran dos transformaciones simultáneas: más tiempo dedicado a consumos mediados por pantallas y mucho menos tiempo destinado a la convivencia social presencial".
Y señala: "Así, la pregunta por el costo de vida termina llevando a otra más amplia: ¿qué significa vivir bien en Buenos Aires? No solamente cuánto necesitamos para llegar a fin de mes, sino cuánto margen queda para encontrarnos, disfrutar de la Ciudad, disponer de tiempo y construir proyectos de vida".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario