No obstante, el pasaje más conmovedor del mensaje estuvo dedicado a su pequeña hija y al complejo duelo que atraviesan tras el fallecimiento de Matías Ricciardelli. "India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca", sostuvo la modelo.

Para concluir su texto, apeló a la empatía de quienes están pendientes de la situación con una súplica directa: "Cuiden a toda la familia en general", frase que acompañó con emojis de manos en señal de oración y un corazón partido.