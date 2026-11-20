De qué murió Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija
En las últimas horas, trascendió la muerte de quien fuera pareja de la ex Gran Hermano, aunque se desconocen las circunstancias de la misma.
Una profunda tristeza golpea por estas horas a María Paz "Maypi" Delgado y a su círculo íntimo tras conocerse la muerte de Matías Ricciardelli, quien fue su pareja y es el padre de su pequeña hija, India. La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente del espectáculo y entre los seguidores de la exconcursante de Gran Hermano.
Según trascendió, el fallecimiento se produjo el pasado martes 17 de noviembre. La primicia fue confirmada por la periodista Marcia "Pochi" Frisciotti a través de su cuenta oficial de Instagram, Gossipeame, luego de recibir numerosas consultas de los usuarios sobre el tema.
Hasta el momento, la causa de la muerte no fue informada públicamente y la familia mantiene un estricto hermetismo. Ante la insistencia de un seguidor que preguntó qué había sucedido, Pochi optó por la cautela y evitó brindar precisiones sobre el episodio, limitándose a describir circunstancias "profundamente dolorosas y delicadas".
En esa misma historia, la comunicadora dejó en claro su postura de priorizar el resguardo del entorno afectado por sobre la información mediática: "Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles", escribió.
El posteo de Maypi Delgado tras la muerte de su expareja y padre de su hija
La ex Gran Hermano decidió referirse a su dolorosa pérdida en redes sociales. Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Maypi Delgado rompió el silencio para compartir su tristeza. "Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto", señaló al inicio de su descargo.
No obstante, el pasaje más conmovedor del mensaje estuvo dedicado a su pequeña hija y al complejo duelo que atraviesan tras el fallecimiento de Matías Ricciardelli. "India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca", sostuvo la modelo.
Para concluir su texto, apeló a la empatía de quienes están pendientes de la situación con una súplica directa: "Cuiden a toda la familia en general", frase que acompañó con emojis de manos en señal de oración y un corazón partido.
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