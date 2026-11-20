Aprobaron el RIGI del proyecto Argentina LNG, con una inversión histórica de más de USD 50.000 millones
El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG de YPF, Eni y XRG: demandará USD 50.750 millones y se firmará el 30 de noviembre.
El Gobierno nacional anunció este viernes la aprobación del ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, la iniciativa impulsada por YPF junto a socios internacionales para aprovechar el potencial de Vaca Muerta y posicionar al país como un exportador global de Gas Natural Licuado (GNL).
Según confirmaron las autoridades, la firma del acuerdo definitivo se concretará el próximo 30 de noviembre.
La noticia fue oficializada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, donde calificó el desembolso como "la mayor inversión de la historia argentina".
El plan, desarrollado por el consorcio integrado por YPF, la empresa italiana Eni y la emiratí XRG, contempla inversiones por USD 25.000 millones entre 2027 y 2030, con una proyección total que asciende a USD 50.750 millones hacia 2050.
Exportaciones millonarias y las obras desde Vaca Muerta hasta Río Negro
De acuerdo con los datos detallados por Caputo, la iniciativa permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, sumadas a líquidos del gas natural, lo que generará ingresos por más de USD 9.000 millones al año.
Para alcanzar esa capacidad exportable, el proyecto demanda una infraestructura de gran escala que conectará la cuenca neuquina con el Atlántico:
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Producción y ductos: Se prevé un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas (equivalente a más del 40% de la producción actual del país), además de inversiones en gas rico en Vaca Muerta y la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno hasta la costa de Río Negro.
Licuefacción en el golfo San Matías: En la costa rionegrina operarán dos unidades flotantes de licuefacción encargadas de transformar el gas natural en GNL para su despacho marítimo.
Complejos industriales y empleo: Se levantarán plantas de procesamiento en Neuquén y Río Negro. Durante la fase de construcción se crearán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, mientras que la etapa operativa demandará otros 8.000 empleos directos e indirectos.
El mensaje de Horacio Marín y la fecha clave del 30 de noviembre
Por su parte, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, celebró la resolución en la red social X y remarcó que se trata de "la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica". "Es un sueño hecho realidad estar avanzando en la concreción de este proyecto tan importante para la Argentina", expresó el ejecutivo.
Asimismo, Marín subrayó que "sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible" y anticipó el próximo hito del cronograma: "Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios".
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