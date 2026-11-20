Para alcanzar esa capacidad exportable, el proyecto demanda una infraestructura de gran escala que conectará la cuenca neuquina con el Atlántico:

Producción y ductos: Se prevé un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas (equivalente a más del 40% de la producción actual del país), además de inversiones en gas rico en Vaca Muerta y la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno hasta la costa de Río Negro .

Licuefacción en el golfo San Matías: En la costa rionegrina operarán dos unidades flotantes de licuefacción encargadas de transformar el gas natural en GNL para su despacho marítimo.

Complejos industriales y empleo: Se levantarán plantas de procesamiento en Neuquén y Río Negro. Durante la fase de construcción se crearán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, mientras que la etapa operativa demandará otros 8.000 empleos directos e indirectos.

El mensaje de Horacio Marín y la fecha clave del 30 de noviembre

Por su parte, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, celebró la resolución en la red social X y remarcó que se trata de "la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica". "Es un sueño hecho realidad estar avanzando en la concreción de este proyecto tan importante para la Argentina", expresó el ejecutivo.

Asimismo, Marín subrayó que "sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible" y anticipó el próximo hito del cronograma: "Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios".