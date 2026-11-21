Dólar blue: cerró en $1.655 para la compra y $1.675 para la venta.

Dólar Oficial: se ubicó en $1.550 para la compra y $1.600 para la venta (mientras que en la billetera Ualá cotiza a $1.580 y $1.625, respectivamente).

Dólar MEP: finalizó en $1.682,60 para la compra y $1.743,10 para la venta.

Contado con Liquidación (CCL): superó la barrera de los mil ochocientos pesos al ubicarse en $1.801,40 para la compra y $1.806,20 para la venta.

Dólar Digital (USDC): opera a $1.751,22 para la compra y $1.781,33 para la venta.