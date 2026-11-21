A cuánto estará el dólar después del feriado cambiario avalado por el Decreto Nº 614/2025 de Javier Milei
Tras el feriado cambiario de este lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, los mercados retomarán las operaciones el martes.
El mercado financiero argentino atravesará un feriado cambiario y bancario este lunes 23 de noviembre con motivo del feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, una jornada sin actividad establecida por el Banco Central (BCRA) mediante la Comunicación "C" 101352 en cumplimiento del Decreto Nº 614/2025 firmado por Javier Milei.
Con las pizarras congeladas hasta la reapertura del martes 24, las distintas cotizaciones del dólar llegan al receso tras una semana de fuerte presión alcista.
A cuánto cotiza cada tipo de dólar antes de la reapertura de los mercados
De acuerdo con los últimos valores registrados al cierre de las operaciones previo al fin de semana largo, estas son las referencias con las que partirá el dólar cuando se reanude la actividad cambiaria y bursátil el martes:
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Dólar blue: cerró en $1.655 para la compra y $1.675 para la venta.
Dólar Oficial: se ubicó en $1.550 para la compra y $1.600 para la venta (mientras que en la billetera Ualá cotiza a $1.580 y $1.625, respectivamente).
Dólar MEP: finalizó en $1.682,60 para la compra y $1.743,10 para la venta.
Contado con Liquidación (CCL): superó la barrera de los mil ochocientos pesos al ubicarse en $1.801,40 para la compra y $1.806,20 para la venta.
Dólar Digital (USDC): opera a $1.751,22 para la compra y $1.781,33 para la venta.
Dólar Tarjeta: se posiciona en $2.080 para la venta.
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Qué operaciones se pueden hacer durante el feriado cambiario y bancario
Según informó el Banco Central, durante este lunes 23 de noviembre no habrá atención al público en las sucursales bancarias ni liquidación de operaciones en el mercado mayorista[cite: 60, 61]. No obstante, los usuarios podrán operar con normalidad a través de los canales digitales:
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Homebanking y banca móvil: se mantienen habilitadas las transferencias, pagos de servicios y consultas de movimientos, cuentas y tarjetas.
Billeteras electrónicas y tarjetas: funcionan con normalidad los pagos en comercios con tarjetas de débito y crédito, además de las transferencias y pagos con QR.
Cajeros automáticos: continúan disponibles para extracciones de efectivo, transferencias y pagos.
Próximos feriados bancarios de 2026: tras el lunes 23 de noviembre, el calendario oficial del BCRA establece otros tres cierres bancarios antes de fin de año: el 7 de diciembre (día no laborable con fines turísticos), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María) y el 25 de diciembre (Navidad).
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