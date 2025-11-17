El Banco Central analiza eliminar los cheques en papel y reemplazarlos por e-cheqs

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicker0024/status/1989873419115016403&partner=&hide_thread=false Hacia allá vamos. https://t.co/AMNtCetWRi — Santiago Bausili (@Kicker0024) November 16, 2025

Es que la versión digital del cheque ya representa más del 81% del monto operado. En agosto pasado Bausili ya había deslizado esta posibilidad cuando se anunció la creación del cheque en dólares, que no tiene versión en papel y es exclusivamente digital. “Aprobamos el cheque electrónico en dólares, no el cheque en papel. La idea es que el sistema vaya yendo hacia eliminar eventualmente el cheque en papel en pesos también”, había adelantado Bausili en aquella oportunidad.