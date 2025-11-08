Expectativa del mercado: la inflación de 2025 sería de casi el 30%

En cuanto a la actividad económica, el mercado mantuvo en el 3,9% su expectativa de crecimiento del PBI para el acumulado del año. En los REM previo se venía viendo un deterioro en las proyecciones, desde la zona del 5%, a raíz del estancamiento que muestra la economía argentina desde febrero.

Además, el REM de octubre exhibió que la tasa de los plazos fijos mayoristas terminaría este año en torno al 35%, para luego descender al 20% hacia fines de 2026. Por otra parte, los privados estiman un superávit comercial superior a los u$s8.000 millones tanto este año como el próximo, y un desempleo manteniéndose casi sin modificaciones, por encima del 7%.