El Tesoro pagó U$S796 millones al FMI y las reservas del Banco Central volvieron a caer

En principio, el dólar se enfriará en el último tramo del año, según el pronóstico de bancos y consultoras consultados para el REM. La media de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubica en $1.463 para el promedio de noviembre, $36,50 por debajo de la previsión anterior.

Para el top 10 de analistas, el tipo de cambio promedio esperado para este mes es $1.475 por dólar. Asimismo, los participantes del REM pronosticaron un dólar a $1.500 en diciembre, con una variación interanual esperada de 47%, o 3,6 puntos porcentuales menos que previamente. Hacia los próximos 12 meses, la estimación es de $1.697 por dólar.

En cuanto a las proyecciones de inflación realizadas por los 42 bancos y consultoras que participan del Relevamiento, los participantes estimaron una inflación mensual de 2,2% para octubre, 3 décimas por encima del relevamiento previo.

Para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación en torno del 2% mensual, y volvería a caer a partir de diciembre hasta alcanzar 1,6% en abril de 2026. El año próximo la inflación cerraría en 18,7% y volvería a bajar en 2027 hasta 10,6%.

banco central dolares