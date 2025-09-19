El Banco Central nuevamente tuvo que salir a contener la suba del dólar: perdió otros US$678 millones

Dólar hoy oficial: a cuánto cerró en el Banco Nación

El dólar oficial este viernes 19 de septiembre cotizó a:

Compra: $1.465.

Venta: $1.515.

Qué dijo al respecto Luis Caputo

El ministro de Economía reveló el plan del Gobierno a partir de esta situación: "Nosotros confiamos plenamente en el programa económico y no nos vamos a mover el programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del Central como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda".

"Al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos y también porque es el esquema que se acordó en su momento", cerró.

