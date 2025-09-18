Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

Allí, el ministro de Economía dio su "opinión" sobre lo que él cree que "está pasando": "Estamos viendo una cosa medio bizarra en Argentina, en este sentido... Hay un ataque político como, probablemente, yo no haya visto nunca, no sé si alguna vez en la historia haya pasado, yo no lo vi nunca", inició. "Un ataque político fenomenal, pero digo 'raro' porque, esta vez, este ataque está combinado con una situación económica muy sólida que Argentina no tuvo nunca", agregó.