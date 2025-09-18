El duro diagnóstico de Barclays para la Argentina y un pedido a Javier Milei: "cambio macroeconómico"

banco central

En tanto, el plano político sostiene que "la distribución de probabilidad de los escenarios políticos ha cambiado tras las elecciones de la provincia de Buenos Aires", estimando que "las posibilidades de Kicillof en 2027 parecen mayores que las percibidas antes de las elecciones de la Provincia de Buenos Aires".

Frente a ese escenario adverso para el Gobierno, la entidad inglesa plantea la necesidad de un cambio en el rumbo macroeconómico: "De lo contrario, a medida que se acercan las primarias de 2027, las conductas defensivas probablemente conspirarían contra una estabilidad frágil”.

“Las expectativas de los inversores sobre un cambio político adverso podrían agravar el problema, ya que los agentes económicos dolarizan sus carteras y posponen el consumo y la inversión anticipadamente", concluye el informe de Barclays.

Reservas y deuda: grandes problemas

Según Barclays, "cuando el régimen cambiario estaba en mejor forma y las perspectivas políticas de Milei parecían más sólidas, el Gobierno aún podía aspirar a seguir adelante sin acceso al mercado hasta que la inflación se normalizara por completo", pero ese camino "tiene ahora una probabilidad muy baja".

Todo se agrava con los pagos de deuda en dólares que el gobierno debe afrontar hasta el fin del mandato de Javier Milei, por un total de U$S44.000 millones; una cifra que excede en mucho la capacidad de “ahorro” en divisa estadounidense por parte de la gestión libertaria.

Si eventualmente lograra una renovación completa con los organismos multilaterales, con excepción del FMI, la cifra se reduce a U$S33.000 millones: 2.000 millones en lo que resta de 2025, 12.000 millones en 2026 y 19.000 millones en 2027, detalla la entidad financiera con sede en Londres.