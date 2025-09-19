Mapa en vivo de las lluvias de este viernes en Buenos Aires: cuándo se espera caída de granizo en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de este viernes en el AMBA. Se viene alerta amarilla y granizo en el AMBA.
La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán lluvias, algunas fuertes, a partir de este viernes 19 de septiembre, con continuidad hasta el sábado, según anunció en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para la zona del AMBA se anuncian lluvias desde esta mañana pero lo peor llegaría, por lo indicado por el organismo oficial, durante la jornada del sábado 20 de septiembre, en la previa de los festejos por el Día de la Primavera.
Lluvias y alerta amarilla en el AMBA
Para este viernes se esperan tormentas y chaparrones durante horas de la mañana y la tarde, mejorando el clima hacia la noche en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con marcas térmicas máximas que superarán largamente los 23 grados.
Lo peor llegará el sábado, jornada en la que se anuncian durante toda la jornada pero sobre todo a partir del mediodía, momento en que la Ciudad y el Conurbano estarán bajo alerta amarilla por lluvias fuertes, con posible caída de granizo.
El SMN anuncia que habrá tormentas en la Capital Federal y sus alrededores de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Mapa en vivo de las lluvias del viernes
