Mapa en vivo de las lluvias de este viernes en Buenos Aires: cuándo se espera caída de granizo en el AMBA

Lo peor llegará el sábado, jornada en la que se anuncian durante toda la jornada pero sobre todo a partir del mediodía, momento en que la Ciudad y el Conurbano estarán bajo alerta amarilla por lluvias fuertes, con posible caída de granizo.

El SMN anuncia que habrá tormentas en la Capital Federal y sus alrededores de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

lluvia granizo ciclogenesis Lluvias y granizo en parte del país.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mapa en vivo de las lluvias del viernes