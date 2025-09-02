Otro periodista de Uruguay sí difundió los audios completos de Karina Milei

prohibicio de audios karina milei

El fallo de Maraniello acompaña a una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad donde sostienen que la difusión de los audios es una “operación de inteligencia no institucional” - prohibida por la Ley 25.520 - orientada a desestabilizar al Poder Ejecutivo y afectar el proceso electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires y, posteriormente, a las de octubre a nivel nacional.

En el escrito se señala puntualmente que la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia” según el escrito al que accedió TN.

Por qué Eduardo Preve no dio a conocer nuevos audios de Karina Milei

Previo a la transmisión del streaming, el periodista uruguayo Eduardo Preve había anunciado ayer a través de sus redes sociales que este martes iba a “pasar los últimos audios que los medios uruguayos nunca emitieron sobre la presunta red de coimas del gobierno argentino”. Incluso, tituló el caso como "Audiogate Argentina" y hasta promocionó su columna en un programa radial de Uruguay.

Sin embargo, esta mañana nada sucedió: Preve explicó que pasó toda la tarde del lunes tratando de conseguir dichas grabbaciones, que habló con ‘tres personas en Argentina que efectivamente tienen los audios’ y que solo iba a mostrar al aire los que ya se conocían y pertenecerían a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Si los periodistas y productores a los que se los pedí me los hubieran pasado, obviamente que los iba a compartir", aseguró.