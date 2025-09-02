Revés para Patricia Bullrich y Javier Milei: la Justicia no allanará a Jorge Rial

En dicha presentación realizada por Fernando Soto, el abogado del Ministerio de Seguridad, se reclama que se ordene un “allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de ‘Carnaval Stream’, disponiéndose la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material”.

Dalbón expuso hoy que dicha denuncia contra el medio de comunicación tiene “el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”.

Embed - DENUNCIARON a PATRICIA BULLRICH por ABUSO de AUTORIDAD: HABLA GREGORIO DALBÓN, ABOGADO

El abogado advirtió que, en esa denuncia por violación a la ley de inteligencia nacional, el ministerio de Seguridad solicitó “medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.

Adicionalmente, pidió una medida cautelar para la “prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal” (sic).