Abrieron la caja fuerte de Jonathan Kovalivker, dueño de la Droguería Suizo Argentina: qué había adentro

Casanello imputó a De Vicentis por delitos como desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento al entender que en Nordelta existe "una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad" cuando vienen a por sus notables habitantes, como fue el caso de Jonathan Kovalivker.

kovalivker

"Kovalivker había logrado salir de la isla en Nordelta cuando Casanello ordenó allanar el viernes. No se fugó porque no tenía una orden de captura pero sí se fue de la isla seguramente alertado por efectivos de la custodia y el jefe de seguridad", señaló este lunes Vanesa Petrillo, mientras el abogado de los hermanos presentó un recurso para anular todo el proceso legal.

Martín Magram representa tanto a Emannuel y Jonathan Kovalivker como al padre de ellos, Eduardo Kovalivker, que está retirado de sus funciones en el Directorio de la Suizo Argentina.

El abogado sostuvo que la investigación vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, provocando un “inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problemas legales y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.

Marcela Pagano destrozó al Gobierno por C5N

marcela pagano

La diputada nacional (Coherencia) y ex integrante de La Libertad Avanza fue una de las voces que repudió el intento de censura previa del Gobierno.

“Los periodistas y los productores que trabajan en los programas están viviendo un acto de censura”, denunció Pagano en diálogo con Argenzuela en C5N. “Nosotros militamos la libertad y nos están trayendo la censura. Trajeron amenazas y amedrentamiento a cada quien que piensa diferente”, disparó la diputada.