El FMI destacó el aumento de reservas del Banco Central: "Es muy positivo"
Julie Kozack valoró el ritmo de compras de dólares del BCRA y dijo observar "progresos continuos y esfuerzos de estabilización" en Argentina.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró el aumento de reservas el Banco Central mediante la compra de dólares “a un ritmo más rápido de lo previsto” desde el comienzo del 2026. Además, la portavoz Julie Kozack dijo que se observan "progresos continuos y esfuerzos de estabilización" en Argentina.
“Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente“, señaló Julie Kozack durante la primera conferencia de prensa del año.
“Aunque aún es temprano en el proceso, la acumulación de reservas empezó el año a un ritmo más rápido de lo previsto. Las compras de reservas del BCRA superaron el 5% del volumen diario mínimo de divisas en la mayoría de los días, por lo que el proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo", remarcó la portavoz del FMI.
La funcionaria destacó que Argentina “comenzó el año sobre bases sólidas” y resaltó avances en la macroeconomía: "Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado", puntualizó y señaló que para 2026 se espera un crecimiento de 4,5%.
En el mismo sentido, subrayó que la inflación tuvo una baja importante durante el último año en comparación a la de tres dígitos registrada en 2024, descendiendo "alrededor del 30% a fines de 2025", registrando así el menor nivel en ocho años.
Inflación mundial en 2025: dónde quedó ubicada Argentina en el ranking del FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que Argentina se ubicará entre los países con inflación más alta del mundo durante 2025, con una tasa prevista de alrededor del 41,3%, lo que la coloca en el sexto puesto a nivel global.
En su más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el organismo indicó que solo se ubicarán por encima de la Argentina países como Venezuela, con una inflación que supera ampliamente el 200%, y algunas naciones africanas, como Sudán del Sur, Zimbabue y Sudán, que también registran incrementos extremos de precios.
El ranking de inflación elaborado por el FMI muestra que, a diferencia de estas economías con casos severos de precios fuera de control, nuestro país se ubica detrás de naciones con crisis crónicas y por delante de otras donde la variación de precios es alta en términos comparativos.
Inflación en 2025: los países con los índices más bajos
Mientras tanto, en el otro extremo del espectro inflacionario, países como China prácticamente no registraron inflación en 2025, aunque el organismo prevé que ese índice pueda repuntar de forma leve en 2026 debido a políticas internas de estímulo económico.
En Europa, Francia, Italia y Alemania finalizaron el año con tasas de inflación muy moderadas, por debajo del 2,2%, mientras que Estados Unidos cerró 2025 con un aumento de precios anual cercano al 2,7%.
Inflación global: panorama actual y proyecciones
A nivel global, el FMI estimó que la inflación promedio se ubicó en torno al 4,2% en 2025, pese a tensiones comerciales y a un contexto de tasas de interés relativamente elevadas en muchos países.
Para 2026, proyecta una nueva desaceleración, con la inflación global descendiendo hasta aproximadamente 3,7%, reflejo de la moderación de los precios en las principales economías y de factores como el bajo crecimiento de los precios en China.
El informe del FMI subraya que, aunque varias economías emergentes y en desarrollo todavía enfrentan presiones inflacionarias importantes, la tendencia general es de desaceleración de los precios tras los picos alcanzados en los últimos años. Este escenario, responde tanto a políticas monetarias más estrictas como a la normalización gradual de las cadenas de suministro y del comercio internacional tras la pandemia y otros shocks globales.
Así, mientras Argentina continúa lidiando con niveles de inflación muy superiores al promedio mundial, el mapa de precios a nivel global muestra contrastes marcados entre economías con inflación controlada y otras enfrentando aumentos extremos.
