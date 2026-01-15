El FMI destacó el aumento de reservas del Banco Central: "Es muy positivo"

Inflación mundial en 2025: dónde quedó ubicada Argentina en el ranking del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que Argentina se ubicará entre los países con inflación más alta del mundo durante 2025, con una tasa prevista de alrededor del 41,3%, lo que la coloca en el sexto puesto a nivel global.

En su más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el organismo indicó que solo se ubicarán por encima de la Argentina países como Venezuela, con una inflación que supera ampliamente el 200%, y algunas naciones africanas, como Sudán del Sur, Zimbabue y Sudán, que también registran incrementos extremos de precios.

El ranking de inflación elaborado por el FMI muestra que, a diferencia de estas economías con casos severos de precios fuera de control, nuestro país se ubica detrás de naciones con crisis crónicas y por delante de otras donde la variación de precios es alta en términos comparativos.

Inflación en 2025: los países con los índices más bajos

Mientras tanto, en el otro extremo del espectro inflacionario, países como China prácticamente no registraron inflación en 2025, aunque el organismo prevé que ese índice pueda repuntar de forma leve en 2026 debido a políticas internas de estímulo económico.

En Europa, Francia, Italia y Alemania finalizaron el año con tasas de inflación muy moderadas, por debajo del 2,2%, mientras que Estados Unidos cerró 2025 con un aumento de precios anual cercano al 2,7%.

Inflación global: panorama actual y proyecciones

A nivel global, el FMI estimó que la inflación promedio se ubicó en torno al 4,2% en 2025, pese a tensiones comerciales y a un contexto de tasas de interés relativamente elevadas en muchos países.

Para 2026, proyecta una nueva desaceleración, con la inflación global descendiendo hasta aproximadamente 3,7%, reflejo de la moderación de los precios en las principales economías y de factores como el bajo crecimiento de los precios en China.

El informe del FMI subraya que, aunque varias economías emergentes y en desarrollo todavía enfrentan presiones inflacionarias importantes, la tendencia general es de desaceleración de los precios tras los picos alcanzados en los últimos años. Este escenario, responde tanto a políticas monetarias más estrictas como a la normalización gradual de las cadenas de suministro y del comercio internacional tras la pandemia y otros shocks globales.

Así, mientras Argentina continúa lidiando con niveles de inflación muy superiores al promedio mundial, el mapa de precios a nivel global muestra contrastes marcados entre economías con inflación controlada y otras enfrentando aumentos extremos.