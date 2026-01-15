ANSES: lo que cobran las Asignaciones Familiares en enero de 2026

Asignación Universal por Hijo: $125.518

$125.518 AUH por Discapacidad: $408.705

$408.705 Asignación Familiar por Hijo: $62.765

$62.765 Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361

De cuánto será el pago adicional en enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES ) confirmó que, desde el 9 de enero hasta el 22 de enero, hará un pago adicional a los beneficiarios por la Asignación Universal por Hijos, siendo que el refuerzo económico será de 52 mil pesos.

