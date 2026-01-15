MinutoUno

ANSES: comenzó el calendario de pagos de las Becas Progresar

Economía

Esta ayuda económica tiene como principal objetivo promover la formación educativa y profesional. Conocé todos los detalles en la nota.

ANSES dio a conocer el monto y el calendario de pagos de las Becas Progresar. 

La Administración Nacional de Seguridad Social(ANSES) dio a conocer las fechas de cobro correspondientes a enero de 2026 para quienes reciben las Becas Progresar, una ayuda económica cuyo objetivo es promover la formación educativa y profesional.

Además del calendario de pagos, el organismo confirmó que el beneficio tendrá un aumento del 2,5%, aplicado en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, por lo que el monto mensual actualizado alcanza los $35.000 por estudiante. Los pagos se realizarán de manera escalonada según la terminación del DNI.

Cómo continúa el calendario de pagos

Becas progresar
El calendario de pagos de las Becas Progresar va desde el 12 al 16 de enero.

El importe se acredita en la cuenta registrada a nombre del titular. Cada beneficiario puede verificar la fecha y el estado del pago ingresando a la plataforma Mi ANSES, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Así quedó conformado el cronograma de pagos:

  • Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 13 de enero: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 15 de enero: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Los montos y requisitos para acceder

Según lo dispuesto en la Resolución 388/2025, el valor mensual asignado a las distintas modalidades del programa quedó establecido en $35.000, cifra que se mantiene vigente durante enero de 2026. Para acceder al beneficio, los usuarios deben reunir estas condiciones básicas:

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de dos años en el país.
  • Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria, según la línea del programa.
  • Que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
  • Acreditar la condición de alumno regular y cumplir con las exigencias académicas.
  • Participar en las actividades complementarias que establece el programa.
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso, según la edad.
