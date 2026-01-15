Tras detectar irregularidades, la ANMAT inhibió la producción a otros cinco laboratorios

medicamentos venta libre.jpg

Una investigación realizada en el laboratorio determinó que habían elaborado, liberado y comercializado, sin autorización ni reinscripción, productos como alcohol isopropílico, esencia de eucaliptus, borato de sodio, cloruro de magnesio, ácido bórico, pasta lasar, alcohol boricado al 5% y pomada estearato de amonio.

Ladece S.A. carece de autorización para el rubro “elaboración de productos en la forma farmacéutica semisólidos”. Tampoco existía autorización vigente para el cloruro de magnesio y el ácido bórico.