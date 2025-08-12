El Gobierno anunció la construcción de un parque de energía eólica en Olavarría
La iniciativa contará con una inversión de U$S 250 millones, y ya fue aprobada por el Comité Evaluador del RIGI, según anticipó el ministro Luis Caputo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó la construcción de un parque de energía eólica en Olavarría, provincia de Buenos Aires, con una inversión de U$S 250 millones.
Además, el titular del Palacio de Hacienda detalló a través de un mensaje en X que el proyecto del Parque Eólico Olavarría fue presentado por las compañías PCR (otrora Petroquímica Comodoro Rivadavia) y ACINDAR.
"Importante. El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de USD 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable", celebró con banderas argentinas el "chanchito de yeso" de Javier Milei.
En principio el principal beneficiario de la construcción del parque eólico en Olavarría será ArcelorMittal Acindar, cuyas plantas industriales están en la zona y podrían así pasar a usar energía más limpia, renovable y sostenible, porque se reducirían notablemente los niveles de emisión de carbono.
Se espera que el parque tenga una potencia instalada de 180 megavatios en una primera etapa.
Uno de los usuarios de X que le contestaron a Luis Caputo consultó sobre el tema a la herramienta de inteligencia artifical de la plataforma y descubrió que "según fuentes actualizadas al 11 de agosto de 2025, hay 4 proyectos RIGI en ejecución: Parque Solar El Quemado (construcción avanzada), Oleoducto Vaca Muerta Sur (en construcción), Planta de Acero Sidersa (en levantamiento) y Galán Litio (construcción en curso, producción H2 2025)".
"El 7mo (Eólico Olavarría) fue recién aprobado", señaló la inteligencia artificial de X.
Con este proyecto -y la inversión correspondiente- el RIGI sumó compromisos que ya rondan los U$S 9.250 millones, según fuentes del Ministerio de Economía.
