El Gobierno anunció la construcción de un parque de energía eólica en Olavarría

Uno de los usuarios de X que le contestaron a Luis Caputo consultó sobre el tema a la herramienta de inteligencia artifical de la plataforma y descubrió que "según fuentes actualizadas al 11 de agosto de 2025, hay 4 proyectos RIGI en ejecución: Parque Solar El Quemado (construcción avanzada), Oleoducto Vaca Muerta Sur (en construcción), Planta de Acero Sidersa (en levantamiento) y Galán Litio (construcción en curso, producción H2 2025)".

"El 7mo (Eólico Olavarría) fue recién aprobado", señaló la inteligencia artificial de X.

Con este proyecto -y la inversión correspondiente- el RIGI sumó compromisos que ya rondan los U$S 9.250 millones, según fuentes del Ministerio de Economía.