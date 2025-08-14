Crece la compra de carne en comercios mayoristas para dividir el gasto entre varias personas

Embed - INFLACIÓN y CONSUMO: COMPRAS MAYORISTAS para DIVIDIR y LLEGAR a FIN de MES

"La gente se vuelca mucho al pollo porque la carne está muy cara, aparte la carne quizá tampoco rinde como el pollo. Y el cerdo, bueno, es una opción increíble. Nosotros tenemos el kilo de bondiola, comprando los combos, a $6400, es increíble. En el super está a unos $9 mil. El tema de comprar por mayor es un 30% menos del valor del consumidor final", convino Viviana.

"Nosotros estamos en un barrio donde mucha gente jubilada. Acá se juntan con los hijos, con los nietos. Los jubilados la están pasando muy mal. La gente te dice que no le alcanza para los medicamentos", describió la comerciante, que reconoce un cambio abrupto en el ritmo de su comunidad.

"Hay algo tristísimo: gente que nunca antes había llevado menudos de pollo y ahora los quieren comprar. Nosotros lo vendíamos para los perros, pero no para la gente. Hoy por hoy la misma gente se lleva menudo", lamentó.

Viviana también hizo notar que el consumo de huevo "va en crecimiento", y que "tiene buena fama últimamente". De nuevo, la cuestión principal son los números que no cierran: "Por ejemplo, dos huevos equivalen a un churrasco, $440 valen dos huevos. Imagínate que un churrasco por $440 no lo conseguís", sentenció.

"La gente hoy está desesperada con el tema de precio. Y si vos le traes calidad y precio, obviamente que se va a volcar a comprar mayorista. En volumen, creo que con el tema este de que empezamos a vender al minoreo como mayoristas, vendemos un 30% más que hace un año", concluyó la comerciante.