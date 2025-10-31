El Gobierno bajó aranceles a la importación de juguetes: a qué categorías abarca

JUGUETERIA

A modo de ejemplo, el mismo modelo de muñeco transformable de una franquicia internacional cuesta $60.000 en Argentina, mientras que el precio de ese mismo juguete en Colombia es de cerca de $40.000 (33% más barato), en Brasil y Chile, $20.000 (67% más barato) y en México, $15.000 (75% más barato).

Lo mismo sucede si se comparan bloques de construcción para niños: el mismo modelo que en Argentina se consigue por $50.000, cuesta entre $25.000 (50% más barato) y $35.000 (30% más barato) en Chile, México y Colombia. En el caso de una muñeca de una franquicia que se vende a $50.000 en Argentina, en Brasil cuesta $35.000 (30% más barato), en Colombia, $40.000 (20% menos) y en Chile, $45.000 (10% menos).

“Incluso juguetes que no pertenecen a franquicias internacionales, como patines infantiles de similares características, que en Argentina cuestan $87.000, en Brasil, Chile y Colombia se consiguen por valores cercanos a los $50.000 (42,5% más baratos)”, especificaron desde el Gobierno.

El Decreto también actualiza la Lista Nacional de Excepciones al arancel del MERCOSU, incluyendo las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y de tensión máxima de hasta 2.500 V por módulo, con un arancel de importación del 0%. El objetivo de esta medida es facilitar el desarrollo de proyectos energéticos y alinear la descripción arancelaria de las baterías con la disponibilidad internacional de este tipo de equipos, en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Almacenamiento AlmaGBA”.