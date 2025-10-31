El Gobierno bajó aranceles a la importación de juguetes: a qué categorías abarca
La medida busca aumentar la oferta local y reducir los precios para los consumidores, considerados los más caros de la región.
El Gobierno Nacional redujo de 35% a 20% los impuestos a la importación de 14 categorías de juguetes, con el fin de aumentar la competencia, la oferta local y disminuir los elevados precios locales, considerados los más caros de la región.
La medida, establecida mediante el Decreto 781/2025, establece la reducción de aranceles para triciclos, patinetas, juguetes con ruedas, muñecas y muñecos, coches para muñecos, rompecabezas y bloques de construcción, entre otros.
Con la reducción, el nuevo porcentaje de impuestos queda alineado con el nivel del bloque regional MERCOSUR.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio indicaron en un comunicado que “hace 13 años se habían incrementado arbitrariamente los aranceles por encima del nivel del MERCOSUR (20%) con fines recaudatorios y de protección de la industria local, lo que desalentó las importaciones y redujo la competencia y las inversiones, aumentando precios y empeorando la calidad de los productos ofrecidos en el mercado”.
Cuánto cuestan los juguetes en Argentina
El Gobierno admitió que actualmente “Argentina es el país con los juguetes más caros” al compararlo con otros países de la región.
A modo de ejemplo, el mismo modelo de muñeco transformable de una franquicia internacional cuesta $60.000 en Argentina, mientras que el precio de ese mismo juguete en Colombia es de cerca de $40.000 (33% más barato), en Brasil y Chile, $20.000 (67% más barato) y en México, $15.000 (75% más barato).
Lo mismo sucede si se comparan bloques de construcción para niños: el mismo modelo que en Argentina se consigue por $50.000, cuesta entre $25.000 (50% más barato) y $35.000 (30% más barato) en Chile, México y Colombia. En el caso de una muñeca de una franquicia que se vende a $50.000 en Argentina, en Brasil cuesta $35.000 (30% más barato), en Colombia, $40.000 (20% menos) y en Chile, $45.000 (10% menos).
“Incluso juguetes que no pertenecen a franquicias internacionales, como patines infantiles de similares características, que en Argentina cuestan $87.000, en Brasil, Chile y Colombia se consiguen por valores cercanos a los $50.000 (42,5% más baratos)”, especificaron desde el Gobierno.
El Decreto también actualiza la Lista Nacional de Excepciones al arancel del MERCOSU, incluyendo las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y de tensión máxima de hasta 2.500 V por módulo, con un arancel de importación del 0%. El objetivo de esta medida es facilitar el desarrollo de proyectos energéticos y alinear la descripción arancelaria de las baterías con la disponibilidad internacional de este tipo de equipos, en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Almacenamiento AlmaGBA”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario