La industria de la fundición se hunde: cayó 17,7% en septiembre y sigue el deterioro del empleo

La crisis industrial golpea con fuerza al sector de la fundición, uno de los pilares de la producción metalúrgica nacional. Según el más reciente informe de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA), la actividad del rubro registró en septiembre una caída interanual del 17,7%, lo que profundiza un ciclo de retracción que lleva varios meses y preocupa por su impacto laboral.