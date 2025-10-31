Uno por uno, todos los aumentos que golpearán al bolsillo en noviembre

alquileres.jpg Alquileres impagables

Boletos de colectivos

A partir del sábado 1 de noviembre, el pasaje de colectivo para quienes viajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirá un 4,1%.

Este incremento se aplica por una decisión del Ministerio de Transporte de la Nación, que está llevando a cabo una reducción progresiva de los subsidios que se destinan al transporte público.

El boleto mínimo en el conurbano bonaerense pasa a valer $572,86 .

. El boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires subirá a $568,91.

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga han anunciado que aplicarán incrementos en sus cuotas de noviembre que oscilarán entre el 2,1% y el 2,8%.

Según explicaron fuentes del sector de salud, estos ajustes se deben a que los planes de cobertura todavía están en un proceso de "recomposición" de costos luego de haber sufrido congelamientos tarifarios en años anteriores. Es decir, las empresas están intentando equiparar sus tarifas al ritmo de la inflación mensual para recuperar el valor que perdieron en el pasado.

Gas y luz: suben también los servicios públicos

Los usuarios del servicio de gas natural notarán un aumento en sus facturas de noviembre, con un incremento promedio del 3,8% en la tarifa. Esta subida fue confirmada por la Secretaría de Energía. En cuanto a la energía eléctrica, se espera una noticia similar. Si bien la cifra exacta del aumento para la luz se anunciará recién este lunes, las fuentes indican que el porcentaje será parecido al aplicado en el gas.

