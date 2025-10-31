Acciones y bonos siguen en alza: el riesgo país cae por debajo de los 700 puntos

image

Analistas locales destacan que el respaldo del mercado responde a la expectativa de continuidad de las políticas económicas, en particular del esquema de bandas cambiarias que confirmó Luis Caputo tras las elecciones. Además, la mejora en los precios de los activos refleja una recuperación de la confianza de los inversores, interesados en aprovechar la reactivación de los papeles y bonos argentinos en el corto plazo.