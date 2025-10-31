Acciones y bonos siguen en alza: el riesgo país cae por debajo de los 700 puntos
El S&P Merval registra subas de hasta 6,8% y los ADR locales crecen hasta 10% en Wall Street, mientras el índice de JP Morgan alcanza su nivel más bajo en nueve meses.
La euforia en los mercados argentinos continúa tras los comicios legislativos, donde La Libertad Avanza (LLA) se consagró como la fuerza ganadora. Este viernes, las acciones y bonos del país extendieron su tendencia positiva tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Wall Street.
El S&P Merval subió 6,8%, ubicándose en 2.980.000 puntos, superando el máximo nominal alcanzado el 9 de enero de este año, de 2.843.736 puntos. Entre los papeles más beneficiados se destacan Grupo Supervielle, BYMA (+9,3%) y Grupo Financiero Galicia (+9,1%).
En el mercado estadounidense, los ADR de empresas argentinas también reflejaron incrementos significativos. Banco Supervielle lideró las ganancias con un +9,9%, seguido por Banco Francés (+8,3%) y Pampa Energía (+8%). Este comportamiento positivo se refleja en la caída del Riesgo País, que perforó los 700 puntos, alcanzando su nivel más bajo en los últimos nueve meses, según el índice de JP Morgan.
Analistas locales destacan que el respaldo del mercado responde a la expectativa de continuidad de las políticas económicas, en particular del esquema de bandas cambiarias que confirmó Luis Caputo tras las elecciones. Además, la mejora en los precios de los activos refleja una recuperación de la confianza de los inversores, interesados en aprovechar la reactivación de los papeles y bonos argentinos en el corto plazo.
Este panorama alcista consolida un contexto positivo en los mercados financieros y genera optimismo sobre la estabilidad económica futura, aunque los expertos advierten que será clave seguir de cerca la evolución de las variables macroeconómicas y los indicadores de inflación, que podrían influir en la sostenibilidad de esta tendencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario