El Gobierno celebró el superávit fiscal primario y defendió el ajuste
El ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó la caída del gasto real y el orden macroeconómico como ejes del programa.
El Gobierno nacional informó que el Sector Público Nacional (SPN) cerró con un superávit primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones. En el acumulado de los primeros once meses del año, estos resultados equivalen al 1,7% y al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI), respectivamente.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, donde destacó que el gasto primario registró una caída del 14,2% en términos reales en comparación con noviembre de 2024. Al detallar la composición del gasto, señaló que las jubilaciones y pensiones contributivas mostraron un incremento interanual del 5,5%, mientras que la Asignación Universal para Protección Social creció un 7,4%.
En este contexto, también subrayó que el resultado financiero positivo contrasta con el desempeño de noviembre de 2023, cuando el sector público había registrado un déficit de $754.956 millones, equivalente a cerca de $2,65 billones a valores actualizados por inflación.
En relación con los ingresos, el ministro explicó que la variación interanual estuvo condicionada por factores extraordinarios que inflaron la base de comparación. Entre ellos mencionó la moratoria impositiva vigente en ese período, el corrimiento de vencimientos de anticipos de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales correspondientes a 2024, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Por último, Luis Caputo reafirmó que el ancla fiscal continúa siendo uno de los ejes centrales del programa económico. Según expresó, el compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas se mantendrá en el tiempo y permitió ordenar la macroeconomía y mitigar los efectos del colapso en la demanda de dinero asociado a la volatilidad política.
Los dólares blue y oficial suben tras el anuncio que hizo el Gobierno de modificaciones en las bandas cambiarias
El dólar blue se vende este martes 16 de diciembre de 2025 a $1.495, quince pesos más caro respecto al valor con el que cerró en la rueda anterior, jornada en la que el Gobierno anunció modificaciones en las bandas cambiarias.
Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación
El dólar oficial este martes 16 de diciembre cotiza a:
- Compra: $1.430.
- Venta: $1.480.
Cotización del dólar blue
Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.
En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.
Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).
