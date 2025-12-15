La AFA cruzó fuerte al Gobierno: el duro comunicado publicado este lunes

milei chiqui tapia

Tras detallar grandes logros de su gestión, aclararon que "de los derechos televisivos la AFA no se queda con ningún porcentaje". Y detallaron: "Todo lo ingresado se destina íntegramente a los clubes, en la medida de las posibilidades y porcentajes de distribución dispuestos por la dirigencia del fútbol".

Seguidamente, destacaron "el esfuerzo de los actuales dirigentes del fútbol argentino y del Comité Ejecutivo que desde ya hace 8 años y medio vienen trabajando incansablemente para hacer más y mejor para el desarrollo federal de nuestro deporte".

Luego de exponer que los últimos gobiernos han convertido a la AFA en un "blanco de sus ambiciones políticas", el comunicado expresa: "Aún hoy insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista".

"Nuestro Presidente resultó investigado por la justicia federal de Campana por denuncias de contrabando y lavado de dinero, que luego derivaron en el fuero penal económico de la Capital y siendo finalmente sobreseído. Más acá, ya durante la presidencia del Dr. Javier Milei, tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich", manifestaron.

Y sumaron: "Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación. No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención".

"Como si lo antedicho fuera poco, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formuló una denuncia intentando vincular insólitamente a nuestro Tesorero con una supuesta red de espionaje ruso, algo a todas luces descabellado", siguieron.

tapia toviggino (1).jpg

Para contrarrestar las versiones del Gobierno, expusieron una muestra de los logros deportivos que, según ellos, expresan que están "por el rumbo correcto".

"Y en momentos en los que se dice mucho, se desinforma y todo se confunde, es importante recordar algo que para nosotros sigue siendo evidente: en la Asociación del Fútbol Argentino no hay política partidaria. Lo único que tenemos es trabajo, convicción y un proyecto que nos llevó a donde estamos", aseguraron de forma contundente.

Casi al finalizar, indicaron: "Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna".

Al cierre del comunicado, el principal palito fue para la gestión de Javier Milei: "Más de 90.000 puestos de trabajos perdidos desde noviembre de 2023 hasta la fecha. Más de 20 empresas y fábricas importantes a nivel nacional que cerraron sus plantas por el aumento masivo de importaciones y la caída extrema del consumo. Con ese dramático contexto del país y el foco puesto en cuestiones que nada tienen que ver con la realidad que atravesamos los argentinos, nosotros, igual, no te daremos los derechos".