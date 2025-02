El Gobierno echó al titular de la ANSES Mariano de los Heros: ya tiene reemplazo

Esta mañana, Milei había desautorizado a De Los Heros en una entrevista televisiva al asegurar que la reforma para modificar la edad jubilatoria que había anunciado el funcionario saliente no era un proyecto que estuviera en carpeta de la Casa Rosada.

Javier Milei había descartado la reforma previsional: "No está en carpeta"

El mandatario desestimó las declaraciones del director ejecutivo quien había adelantado que el proyecto se debatiría "antes de fin de año" y no descartó un aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación.

"Eso corre por cuenta del titular de ANSES. No es lo que está en carpeta", afirmó este lunes. "La reforma jubilatoria no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si antes no reforma el sistema laboral", explicó.

Para Milei, es "mucho más urgente" regularizar a los trabajadores informales que impulsar una reforma jubilatoria, ya que eso "permite ver cómo calibrar las ecuaciones de inicio". En ese sentido, criticó la moratoria porque, al "dar jubilaciones sin aportes", "se duplicaron la cantidad de manos".

"Prácticamente, el 40% del mercado de trabajo está en el sector informal. Primero hay que avanzar en la reforma laboral para que el sector informal se formalice, entonces se van a duplicar los aportes. Esa es una forma de mejorar las jubilaciones honestamente", sostuvo el jefe de Estado.