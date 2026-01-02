El Gobierno eliminó la segmentación tarifaria y miles de hogares perderán los subsidios a la energía

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

El decreto crea además el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que funcionará en la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación y reemplazará al actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Quienes ya estén inscriptos no deberán reinscribirse, aunque podrán actualizar sus datos mediante declaración jurada.

Para definir la elegibilidad, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aplicará cruces de información de ingresos y patrimonio, con datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otros organismos, y podrá excluir beneficiarios ante indicios de capacidad económica suficiente.

El criterio general de inclusión fija un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y mantiene la cobertura para hogares con Certificado de Vivienda (ReNaBaP), pensiones a veteranos de Malvinas y casos vinculados a discapacidad, que serán evaluados de manera específica.

María Tettamanti María Tettamanti secretaria de Energía de la Nación

El esquema define además bloques máximos de consumo subsidiado. En electricidad, se establecen 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y 150 kWh en los meses de menor consumo, con la posibilidad de fijar parámetros diferenciales para provincias más cálidas. En gas natural, se mantienen los volúmenes base vigentes, que también se extienden al gas propano por redes.

Sobre esos consumos base, los hogares beneficiarios recibirán una bonificación general del 50%. Además, durante 2026 se aplicará una bonificación extraordinaria adicional de hasta el 25%, con reducción progresiva a lo largo del año, para asegurar la gradualidad del nuevo esquema.

Las Entidades de Bien Público y los Clubes de Barrio y de Pueblo conservarán bonificaciones sin tope de consumo, mientras que los consumos que excedan los volúmenes subsidiados no recibirán descuentos.

boleta gas

Fin de la Tarifa Social y del Programa Hogar

El decreto también deroga la Tarifa Social Federal de Gas y dispone la eliminación del Programa Hogares con Garrafa (Programa Hogar), cuyos beneficiarios serán migrados al ReSEF en un plazo de seis meses, con la intervención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y tendrá amplias facultades para ajustar consumos, bonificaciones y padrones, mientras que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) deberán adecuar cuadros tarifarios y facturación.

garrafas.jpg

Con esta medida, el Gobierno busca cerrar la etapa de subsidios generalizados, reducir superposiciones entre regímenes y avanzar hacia un sistema más focalizado, previsible y alineado con la política de déficit cero.

Decreto 943/2025:

