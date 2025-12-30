El Gobierno apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

El jefe de Gabinete remarcó que el protocolo aplicado “garantizó en reiteradas oportunidades la libre circulación de las calles para quienes eligen trabajar y vivir en libertad”. En ese sentido detalló que “la línea 134 de denuncias recibió 97.975 llamados y 32.700 correos electrónicos denunciando a quienes extorsionaron a otras personas para obligarlas a marchar”.

Una vez más, Adorni aclaró que “el derecho a manifestarse debe ejercerse con orden, respetando en todo momento la libre circulación”.

“Para esta administración, la libertad de circular es sagrada. Sin protocolo, volvemos al caos, volvemos a las calles tomadas por más de 8 mil piquetes anuales, como ocurría en la gestión anterior. Este Gobierno no va a dar ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden", enfatizó. Y luego cerró: "En la Argentina de hoy impera la ley y el orden. No hay nada más placentero que pasear y transitar la 9 de Julio y no ver más ni un solo piquetero que hace que lleguemos tarde a nuestros destinos".

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también se refirió al respecto: “La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo. El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse. Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras”, publicó este martes.

monteoliva protocolo antipiquetes