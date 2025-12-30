El Gobierno apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes
El Ministerio de Seguridad apeló el fallo del juez Martín Cormick que disponía la nulidad del procedimiento durante las manifestaciones.
El Ministerio de Seguridad Nacional apeló el fallo judicial que declaraba la nulidad del protocolo antipiquetes. Así lo anticipó este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y lo ratificó la ministra Alejandra Monteoliva.
"Estar en contra del protocolo antipiquetes es estar en contra de la ley y el orden en la República Argentina", remarcó Adorni en la última conferencia de prensa del año.
"Durante décadas, los argentinos habíamos naturalizado vivir siendo rehenes de los gerentes de la pobreza. A ese pasado de caos y violencia quieren volver los que quieren eliminar el protocolo", sintetizó sobre la decisión del juez federal Martín Cormick, quien el lunes declaró nulo el procedimiento.
Adorni aseguró que "la gran mayoría de los argentinos respalda esta valiosa herramienta que nos devolvió el orden en las calles y que garantiza la tranquilidad de todos aquellos que quieren vivir en paz".
A raíz de lo considerado por Cromick en el fallo, detalló que "el protocolo, que tiene fundamentos jurídicos técnicos y operativos, ya fue validado por la Justicia en múltiples ocasiones".
El jefe de Gabinete remarcó que el protocolo aplicado “garantizó en reiteradas oportunidades la libre circulación de las calles para quienes eligen trabajar y vivir en libertad”. En ese sentido detalló que “la línea 134 de denuncias recibió 97.975 llamados y 32.700 correos electrónicos denunciando a quienes extorsionaron a otras personas para obligarlas a marchar”.
Una vez más, Adorni aclaró que “el derecho a manifestarse debe ejercerse con orden, respetando en todo momento la libre circulación”.
“Para esta administración, la libertad de circular es sagrada. Sin protocolo, volvemos al caos, volvemos a las calles tomadas por más de 8 mil piquetes anuales, como ocurría en la gestión anterior. Este Gobierno no va a dar ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden", enfatizó. Y luego cerró: "En la Argentina de hoy impera la ley y el orden. No hay nada más placentero que pasear y transitar la 9 de Julio y no ver más ni un solo piquetero que hace que lleguemos tarde a nuestros destinos".
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también se refirió al respecto: “La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo. El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse. Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras”, publicó este martes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario