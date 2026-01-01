Juliana Santillán hizo un posteo aparentemente alcoholizada y la destrozaron en redes: el video que eliminó

La euforia con que hablaba la legisladora, sumado a la manera en que repetía una y otra vez el mismo mensaje, trajo dudas a sus seguidores, que no demoraron en lanzar todo tipo de mensajes sugiriendo drogas y alcohol en el cóctel de celebración de la integrante del Congreso: "Se endureció con la nuestra"; "Hay que avisarle a la familia que fafafa y celular a la madrugada no son buena junta... Como diarrea y tos fuerte"; "¡Pero esta mujer está amanecida!"; "Más dura que la realidad de los empleados en negro de Crónica", fueron sólo algunos de los comentarios.