El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026 y profundiza su política de ajuste

Además, las jurisdicciones deberán remitir información detallada sobre dotaciones y contrataciones a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que estará obligada a publicarla en formato abierto.

policía jubilados

El presupuesto asigna 4,78 billones de pesos para financiar a las universidades nacionales, que deberán rendir información ante la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, bajo apercibimiento de suspensión de transferencias.

En paralelo, la ley deroga artículos clave de las leyes de Educación, Ciencia y Tecnología, incluyendo disposiciones de financiamiento educativo y del sistema científico, a partir del ejercicio 2026.

discapacidad.jpg

El texto autoriza amplias operaciones de crédito público, con posibilidad de emitir deuda bajo jurisdicción extranjera hasta un 18% del total, y habilita al Ministerio de Economía a realizar operaciones de administración de pasivos sin las restricciones habituales.

También se aprueban aportes y aumentos de capital a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el FONPLATA, la Asociación Internacional de Fomento (Banco Mundial) y el Fondo Multilateral de Inversiones IV (FOMIN IV), con pagos a cargo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Tesoro Nacional.

El Presupuesto 2026 destina más de 212 mil millones de pesos al pago de deudas previsionales del SIPA, administrado por ANSES, y otros 367 mil millones de pesos para retroactivos de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

Además, prorroga por diez años las pensiones graciables, pero incorpora condiciones patrimoniales y de ingresos más estrictas para su mantenimiento.

La ley incluye exenciones impositivas a importaciones estratégicas, como bienes de capital para empresas tecnológicas estatales (INVAP, VENG y DIOXITEC), vacunas y medicamentos importados por el Ministerio de Salud, y define cupos fiscales para economía del conocimiento, biotecnología, industria automotriz y capacitación laboral.

Con este esquema, el Presupuesto 2026 consolida la orientación fiscal del Gobierno, con superávit como objetivo central, mayor discrecionalidad en la administración de partidas y un marco más restrictivo para el gasto público, el empleo estatal y el financiamiento educativo y científico.

Ley 27.798

aviso_337027

Decreto 932/2025:

aviso_337028