El Gobierno buscará un crédito de U$S2.000 millones para afrontar los primeros gastos del Estado en 2026
Puede que la motosierra haya achicado el Estado, pero no puede hacerlo desaparecer así que en Casa Rosada buscan medios para pagar las cuentas en enero.
El Gobierno encaró en las últimas semanas la tarea de lograr un crédito REPO por U$S 2.000 millones para asegurar las reservas del Banco Central y así poder afrontar los gastos del Estado en enero de 2026.
Según informó el periodista Julián Guarino en Ámbito, el crédito estaría estructurado en un plazo de uno o dos años usando como colateral los bonos soberanos Bonares 2035 (AL35) y 2038 (AE38).
El crédito sería el plan B para pagar en fecha dado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se demora en aprobar la revisión de fin de año, que daría paso al desembolso de U$S 1.050 millones.
Desde el FMI emitieron varias advertencias durante 2025 acerca de la necesidad del Gobierno de Javier Milei de reestablecer las reservas del Banco Central de la República Argentina, pero el pedido del crédito se aceleró en las últimas 48 horas.
De prosperar el pedido, los U$S 2.000 millones se acreditarían como reservas brutas en el Banco Central y eso le permitiría al Estado argentino hacer frente a sus fechas de vencimiento de enero de 2026, entre otros, con el FMI.
Como están dadas las cosas, el país enfrenta vencimientos de deuda externa por aproximadamente U$S 4.300 millones para el 9 de enero, más que nada en concepto de amortizaciones e intereses de bonos soberanos reestructurados en 2020.
Gracias a la gestión de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, el Tesoro cuenta con alrededor de U$S 1.800 millones y necesita los U$S 1.050 adicionales, como mínimo.
Según fuentes citadas por C5N, el objetivo del Gobierno es blindar el balance del Banco Central para desactivar la posibilidad de una corrección brusca del tipo de cambio.
Mientras tanto, Luis Caputo afirmó esta semana que en el Gobierno están "cómodos" con el estado actual de las cuentas, y que están "los fondos necesarios para pagar toda la deuda de enero, febrero y marzo sin ningún tipo de problema".
