El Gobierno buscará un crédito de U$S2.000 millones para afrontar los primeros gastos del Estado en 2026

Como están dadas las cosas, el país enfrenta vencimientos de deuda externa por aproximadamente U$S 4.300 millones para el 9 de enero, más que nada en concepto de amortizaciones e intereses de bonos soberanos reestructurados en 2020.

Gracias a la gestión de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, el Tesoro cuenta con alrededor de U$S 1.800 millones y necesita los U$S 1.050 adicionales, como mínimo.

Según fuentes citadas por C5N, el objetivo del Gobierno es blindar el balance del Banco Central para desactivar la posibilidad de una corrección brusca del tipo de cambio.

Mientras tanto, Luis Caputo afirmó esta semana que en el Gobierno están "cómodos" con el estado actual de las cuentas, y que están "los fondos necesarios para pagar toda la deuda de enero, febrero y marzo sin ningún tipo de problema".