El Gobierno lanzó la subasta de uno de los terrenos más codiciados en Belgrano

Se trata de un más que codiciado terreno que pertenecía a la Policía Federal Argentina y fue desafectado del uso del Ministerio de Seguridad de la Nación. En 2019 había sido cedido en uso precario por el Gobierno nacional al de la Ciudad en el último día de la administración de Mauricio Macri.

Ese permiso fue revocado en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández. Actualmente, el playón interno se emplea para el estacionamiento de vehículos policiales y de un camión de bomberos.

Según la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la propiedad “no posee valor patrimonial”, lo que autoriza su demolición o modificación, un punto de relevancia para potenciales desarrolladores.

Resolución 69/2025:

