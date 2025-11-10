Los bonos en dólares extienden su tendencia positiva y el riesgo país sigue cayendo
El Riesgos País cayó por debajo de los 600 puntos básicos mientras el Gobierno envía señales al mercado con un programa de recompra de títulos.
Los bonos en dólares reaccionan con marcada firmeza este lunes, después de que se conociera que Luis Caputo anticipó a un grupo de inversores su intención de lanzar un programa de recompra de deuda y acumulación de reservas. El anuncio impulsó a los bonos que operan en máximos históricos, mientras que el riesgo país perfora los 600 puntos básicos.
Los títulos en dólares suben hasta 4% encabezado por el Global 2041, seguido por el Global 2038 (2,6%), Global 2030 (1,3%) y el Bonar 2030 (1,2%). En ese marco, el riesgo país medido por el J. P. Morgan cae 7,88% a 596 puntos básicos.
De esta manera, toma forma la operación de canje de deuda respaldada por organismos internacionales, cuyo objetivo es liberar recursos destinados al financiamiento educativo. De concretarse en los términos planteados, la operación podría involucrar 16.300 millones de dólares en bonos.
De acuerdo con un informe de la consultora 1816, la deuda total con bonistas asciende a 91.851 millones de dólares, aunque su valor de mercado es considerablemente menor: unos 56.297 millones de dólares. Al descontar las tenencias del propio Estado —a través del Banco Central de la República Argentina y la Administración Nacional de la Seguridad Social—, el monto efectivamente exigible se reduce a 48.811 millones de dólares.
En el mercado creen que el foco del eventual canje se concentrará en los bonos con vencimiento en 2029 y 2030, que representan la mayor carga de pagos en el corto y mediano plazo. La expectativa es que una operación de estas características permita despejar el perfil de vencimientos y fortalecer la estrategia de recomposición de reservas.
El S&P Merval escala 3,3% a 2.959.661,27 puntos, mientras que su contraparte en dólares sube 3,9% a 2.023,30 puntos. Las acciones con mayores subas pertenecen a Ternium (6,4%), Aluar (5,6%), Grupo Supervielle (5,6%) y Comercial del Plata (5,2%).
Por su parte, los ADRs operan con subas de hasta 4% encabezado por Central Puerto, BBVA Argentina (3,4%), Loma Negra (3,1%) y Grupo Supervielle (3,1%).
