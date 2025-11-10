Los bonos en dólares extienden su tendencia positiva y el riesgo país sigue cayendo

riesgo país mercados bolsa.jpg

El S&P Merval escala 3,3% a 2.959.661,27 puntos, mientras que su contraparte en dólares sube 3,9% a 2.023,30 puntos. Las acciones con mayores subas pertenecen a Ternium (6,4%), Aluar (5,6%), Grupo Supervielle (5,6%) y Comercial del Plata (5,2%).

Por su parte, los ADRs operan con subas de hasta 4% encabezado por Central Puerto, BBVA Argentina (3,4%), Loma Negra (3,1%) y Grupo Supervielle (3,1%).