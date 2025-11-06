ARCA subasta cerca de 85 teléfonos celulares: cómo participar
La subasta se realizará bajo modalidad electrónica a través de la página web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió este jueves sacar a subasta cerca de 85 teléfonos celulares que fueron secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA). Así quedó plasmado en las Disposiciones 137/2025 y 208/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial.
En ambas disposiciones ARCA autorizó "la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben, con la debida antelación y bajo modalidad de subasta pública, por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los valores base y con las observaciones que en cada caso se indican".
La subasta se efectuará bajo la modalidad electrónica el próximo 27 de noviembre, a través de la página web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos.
Entre los teléfonos que forman parte de la subasta hay distintos modelos de la marca Samsung, Xiaomi, Motorola y ZTE.
Cómo participar de la subasta
El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (página web https://subastas.bancociudad.com.ar/).
Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.
En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.
Detalle de la subasta
Disposición 137/2025:
Disposición 208/2025:
