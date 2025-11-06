Subastan departamentos en Palermo, San Telmo y Villa Lugano desde US$ 35.000: cómo acceder
El Banco Ciudad anunció la venta de unidades de dos ambientes en subasta pública online. Los interesados deben inscribirse y dejar un depósito en garantía.
El Banco Ciudad de Buenos Aires puso a disposición del público tres departamentos de dos ambientes a través de una subasta online. Las unidades, ubicadas en zonas estratégicas de la Capital Federal, parten de precios base muy atractivos, con valores iniciales que arrancan en los 35.000 dólares.
Los departamentos se encuentran distribuidos en los barrios porteños de Villa Lugano, San Telmo y Palermo, ofreciendo una variada gama de opciones de inversión.
Las subastas se llevarán a cabo de forma virtual entre fines de noviembre y principios de diciembre. Para participar en la puja, los interesados deberán completar la inscripción previa requerida por el Banco Ciudad y realizar un depósito en concepto de garantía.
Los tres departamentos que subastan en la Ciudad de Buenos Aires
Villa Lugano (Base: U$S 35.000)
- Dirección: Castañares 4529, Torre 8A, Piso 3º, Dpto. C.
- Descripción: Departamento de 2 ambientes al frente y contrafrente, con balcón semicubierto integrado al estar-comedor, dormitorio, baño completo, cocina y lavadero.
- Superficie Total: 44,95 m².
- Depósito en Garantía: U$S 1.050.
- Exhibición: 18 de noviembre de 2025, de 9 a 12h.
San Telmo (Base: U$S 48.006,64)
- Dirección: Chacabuco 1146, Piso 1º, Dpto. E.
- Descripción: Departamento de dos ambientes en primer piso. Consta de hall, living comedor, cocina, paso con placard, dormitorio y baño. Todos los ambientes ventilan al exterior.
- Superficie Total: 39,64 m².
- Depósito en Garantía: U$S 1.440,19.
- Exhibición: 20 de noviembre de 2025, de 9 a 12h.
Palermo (Base: U$S 110.000)
- Dirección: Av. Luis Maria Campos 791/99 esq. Jorge Newbery 1996, Piso 7º, Dpto. A.
- Descripción: Departamento de 2 ambientes ubicado al frente. Consta de hall, living comedor, cocina, lavadero semicubierto, baño completo y balcón.
- Superficie Total: 47,96 m².
- Depósito en Garantía: U$S 3.300.
- Exhibición: 19 de noviembre de 2025, de 9 a 12h.
