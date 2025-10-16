El mensaje grabado de Luis Caputo al Coloquio de IDEA: "Reforma laboral fundamental"

El funcionario rechazó además la idea de que la competitividad dependa de una moneda débil, y aseguró que la productividad debe impulsarse a través de desregulaciones, menor presión impositiva, reformas laboral y tributaria, y financiamiento a largo plazo con tasas razonables.

Finalmente, Caputo convocó a los empresarios a continuar apoyando el proceso de transformación económica: “Los invito a que nos acompañen en este cambio. Sé que no siempre es fácil, pero es fundamental para construir un nuevo país para los 45 millones de argentinos”.