Diputados espera por la presencia de Luis Caputo y Karina Milei para su interpelación

En tanto un sector de la oposición logró dejar lista para llevar al recinto de la Cámara de Diputados la interpelación, con posible moción de Censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir con la ley que declara la emergencia en discapacidad. “Las familias ya no pueden más”, alertó Daniel Arroyo, autor de la iniciativa que luego de ser vetada por el presidente Javier Milei, fue insistida por los dos tercios de ambas Cámaras.

“No podemos no hacer nada si el Gobierno no cumple una ley”, agregó Oscar Agost Carreño, diputado de Encuentro Federal e impulsor del proyecto para interpelar y, eventualmente, remover al ministro coordinador. De no satisfacer al cuerpo con sus respuestas, podrán someter a votación la moción de censura contra Francos.

En un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento que se celebró este martes en Diputados, Unión por la Patria y un sector de Encuentro Federal avanzaron con el texto que busca interpelar a Francos en el recinto para que explique los motivos por los que, decreto mediante, se le “devolvió” al Congreso, en un hecho inédito, la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta finales del 2026. En lugar de ponerla en funcionamiento.

El argumento que dio el Ejecutivo en ese decreto inédito, que incluyó la firma del jefe de Estado y del jefe de Gabinete, fue que el texto no especificaba el origen de los fondos para afrontar la ley. La respuesta que da la oposición es que, al no haber Presupuesto desde hace dos años, en el articulado se faculta al jefe de Gabinete a que reasigne partidas presupuestarias para ese fin.

