La fan de Lautaro Martínez expuso los mensajes que le mandó Agustina Gandolfo tras el cruce

A pesar de las amenazas, la influencer aseguró que su intención sigue siendo únicamente deportiva y que continuará manifestando su admiración por Lautaro sin involucrarse en polémicas que no le corresponden. El episodio pone de relieve además cómo las redes sociales se transforman en escenario de disputas mediáticas y muestra la importancia de la moderación y el respeto en la interacción entre seguidores y figuras públicas.

lautaro martinez novia Agustina Kogan

Quién es Agustina Kogan, la influencer en el ojo del huracán

Kogan es una influencer y modelo argentina con una fuerte presencia en Instagram, donde publica videos, fotos y contenido que la vincula constantemente con figuras del fútbol y la música. Su nombre ya había resonado en 2021 durante la polémica ruptura entre Rusherking y María Becerra, cuando surgieron rumores que la señalaban como la tercera en discordia en la pareja del momento.

En aquel entonces, Kogan salió a aclarar los hechos: explicó que su encuentro con el cantante se dio mientras él estaba soltero y que, días después, decidió cortar todo contacto con él. Pese a ello, recibió críticas, amenazas y comentarios agresivos de seguidores de la pareja, lo que la obligó a emitir varios descargos públicos defendiendo su versión de los hechos y pidiendo respeto.

Con el tiempo, se consolidó como una de las fanáticas más visibles del capitán del Inter, combinando su pasión por el jugador con contenido estético y llamativo que genera gran repercusión en redes sociales. Sus publicaciones suelen mezclar humor, gestos de admiración y referencias directas al "Toro", lo que alimenta la atención mediática sobre sus movimientos y presencia en los estadios.