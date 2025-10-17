La fan de Lautaro Martínez expuso los mensajes que le mandó Agustina Gandolfo tras el cruce
Agustina Kogan, admiradora del delantero del Inter y la Selección Argentina, mostró los privados enviados por la esposa del jugador y aclaró que su fanatismo es solo deportivo.
Un nuevo capítulo de cruces en el fútbol argentino se desarrolló en redes sociales, esta vez entre la esposa de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo, y una joven que se define como fanática del delantero del Inter, Agustina Kogan. La situación tomó visibilidad luego de que Kogan mostrara los mensajes privados enviados por Gandolfo y explicara cómo se desencadenó el conflicto.
La joven relató que comenzó a publicar videos mostrando su admiración por el "Toro", asegurando que sus expresiones eran exclusivamente deportivas: “Yo cuando digo ‘lo amo’ es porque me encanta cómo juega. No implica nada más allá de la admiración”. Sin embargo, según su relato, la esposa del futbolista reaccionó con mensajes agresivos y amenazas.
“Ja, ja, gato ridículo”, fue uno de los primeros mensajes que recibió Kogan, y el intercambio continuó con advertencias más intensas: “Te pasaste de atrevida. Ahora cagate reina. No te van a quedar ganas de publicar más nada. Para el Mundial, buscate otro que por acá no es”, leyó la joven en vivo durante el programa Puro Show.
Kogan aclaró que nunca buscó afectar la relación de Gandolfo con Martínez ni tuvo contacto directo con el jugador: “No quiero quedar como la supuesta amante de Lautaro. No lo soy, soy su fan y no lo voy a dejar de ser”. La joven también explicó que su presencia en el estadio fue estrictamente laboral, trabajando como parte del staff y vendiendo merchandising del partido.
A pesar de las amenazas, la influencer aseguró que su intención sigue siendo únicamente deportiva y que continuará manifestando su admiración por Lautaro sin involucrarse en polémicas que no le corresponden. El episodio pone de relieve además cómo las redes sociales se transforman en escenario de disputas mediáticas y muestra la importancia de la moderación y el respeto en la interacción entre seguidores y figuras públicas.
Quién es Agustina Kogan, la influencer en el ojo del huracán
Kogan es una influencer y modelo argentina con una fuerte presencia en Instagram, donde publica videos, fotos y contenido que la vincula constantemente con figuras del fútbol y la música. Su nombre ya había resonado en 2021 durante la polémica ruptura entre Rusherking y María Becerra, cuando surgieron rumores que la señalaban como la tercera en discordia en la pareja del momento.
En aquel entonces, Kogan salió a aclarar los hechos: explicó que su encuentro con el cantante se dio mientras él estaba soltero y que, días después, decidió cortar todo contacto con él. Pese a ello, recibió críticas, amenazas y comentarios agresivos de seguidores de la pareja, lo que la obligó a emitir varios descargos públicos defendiendo su versión de los hechos y pidiendo respeto.
Con el tiempo, se consolidó como una de las fanáticas más visibles del capitán del Inter, combinando su pasión por el jugador con contenido estético y llamativo que genera gran repercusión en redes sociales. Sus publicaciones suelen mezclar humor, gestos de admiración y referencias directas al "Toro", lo que alimenta la atención mediática sobre sus movimientos y presencia en los estadios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario