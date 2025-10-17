A 80 años del Día de la Lealtad, el peronismo marcha en caravana hasta la casa de Cristina Kirchner

Embed - Un 17 de OCTUBRE ESPECIAL: CARAVANA hacia la CASA de CRISTINA KIRCHNER

El clima en las calles combina celebración y reclamo político. Entre bombos, cánticos y banderas con la imagen de Perón y Evita, la caravana se desarrolla de manera pacífica, aunque con una fuerte carga simbólica. Para muchos de los asistentes, no solo se trata de honrar una fecha fundacional del movimiento justicialista, sino también de reafirmar el respaldo a Cristina como figura central del peronismo actual.

El Día de la Lealtad, que cada año marca un hito en la historia política argentina, vuelve a mostrar la capacidad de movilización del peronismo y la vigencia de su narrativa, incluso en un contexto atravesado por divisiones internas y desafíos electorales.

Noticia en desarrollo...

Seguí en vivo por C5N la marcha hacia la casa de Cristina Kirchner por el Día de la Lealtad

Embed - C5N EN VIVO | Toda la información en un solo lugar - Seguí la transmisión las 24 horas