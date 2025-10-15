Para Luis Caputo, el mercado hizo una "interpretación errónea" de las declaraciones de Donald Trump
El ministro de Economía Luis Caputo intentó hacer contención de daños luego de que el presidente Donald Trump supeditara el salvataje financiero a la Argentina a los resultados en las elecciones.
Luego de la reunión que mantuvieron el martes en la Casa Blanca los presidentes Donald Trump y Javier Milei, las declaraciones del mandatario estadounidense echaron por tierra de un plumazo el efecto que esperaban aportar a los mercados. Es que Trump condicionó el salvataje financiero al maltrecho plan económico del gobierno libertario al triunfo de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en las próximas elecciones legislativas.
El impacto de este condicionamiento fue inmediato y los mercados reaccionaron con una nueva disparada del dólar y un derrumbe de bonos soberanos y de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Tras el mal paso del mandatario republicano, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió presuroso a intentar a hacer contención de daños.
Caputo aseguró que hubo “un fuertísimo avance” en el acuerdo entre ambos países y que los anuncios respectivos se harán “en los próximos días”. También volvió a afirmar, en declaraciones a LN+ y A24, que el esquema de bandas cambiarias seguirá adelante.
“La reunión fue realmente espectacular. Piensen que el presidente Trump vino desde Medio Oriente con pocas horas de sueño, nada más que para ver al Presidente. Estuvo radiante en todo momento, simpatiquísimo. Hablamos de cosas específicas sobre el acuerdo. La verdad que no las podemos anunciar todavía hasta que no las hayamos formalizado”, aseguró Caputo.
El ministro de Economía destacó además que el mandatario estadounidense brindó respuestas que “fueron más allá de lo esperado” a todos los pedidos de la Argentina. “Continúa lo que hemos dicho, el soporte total a la Argentina. El ‘whatever it takes’ que nos está dando Estados Unidos es una oportunidad a los argentinos que no lo podemos desperdiciar", afirmó Caputo.
Con relación al esquema cambiario, en medio de rumores y análisis que señalan que será modificado luego de las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, Caputo volvió a afirmar que “el sistema de bandas sigue exactamente igual”.
Agregó que en la reunión “Trump, muy diligente, fue derecho al grano, fue muy directo. Realmente se logró un avance fuertísimo y seguramente va a poder anunciarse en los próximos días”.
Caputo también fue consultado acerca de la reacción adversa de los mercados a las declaraciones de Trump, en particular a la explicación de que el apoyo de los Estados Unidos está supeditado al resultado electoral del próximo 26 de octubre y que, por tanto, si al Gobierno no le va bien en las urnas “Estados Unidos no será generoso” con la Argentina.
Para el ministro de Economía, la reacción del mercado fue “confusa” y que no se condijo con lo ocurrido en la reunión con Trump. “Hubo una interpretación errónea, si se quiere, una confusión, en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba a estar solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver con eso lo que pasó realmente en la reunión", dijo.
Y siguió: “El apoyo del presidente Trump es a la gestión del presidente Milei. Eso es lo que sí dejó claro. Imagínense que todo este esfuerzo que estamos haciendo desde hace meses no va a estar supeditado a si una elección se gana por un punto o se pierde por dos. Lo que dijo claramente el Presidente fue ‘mientras Argentina se mantenga dentro de este camino, entonces los vamos a seguir, eh, apoyando’. Obviamente, que si en el 2027 ganara el comunismo en Argentina, no me imagino al presidente Trump o al secretario del Tesoro, apoyando, es una obviedad”.
Señaló además que el presidente de los Estados Unidos “fue tomado medio literal y entonces el mercado, que no está en la reunión y no puede saber todo lo que estaba pasando ahí, lo interpretó de otra manera. Pasó simplemente eso y seguramente mañana se corregirá porque ya fue aclarado tanto por el presidente mismo como por el secretario del Tesoro”.
Por otra parte, Caputo reafirmó que habrá una línea de swap de 20 mil millones de dólares entre ambos gobiernos pero omitió dar detalles sobre su contenido y sus condiciones. “Los términos del swap los estamos terminando, pero el compromiso ya está. Hay que negociar las cuestiones específicas: si vos aplicás el swap, a qué tasa es, por qué plazo, etc. Pero el swap ya está concedido”, dijo Caputo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario