Para Luis Caputo, el mercado hizo una "interpretación errónea" de las declaraciones de Donald Trump

mercados bonos acciones merval bolsa

El ministro de Economía destacó además que el mandatario estadounidense brindó respuestas que “fueron más allá de lo esperado” a todos los pedidos de la Argentina. “Continúa lo que hemos dicho, el soporte total a la Argentina. El ‘whatever it takes’ que nos está dando Estados Unidos es una oportunidad a los argentinos que no lo podemos desperdiciar", afirmó Caputo.

Con relación al esquema cambiario, en medio de rumores y análisis que señalan que será modificado luego de las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, Caputo volvió a afirmar que “el sistema de bandas sigue exactamente igual”.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Agregó que en la reunión “Trump, muy diligente, fue derecho al grano, fue muy directo. Realmente se logró un avance fuertísimo y seguramente va a poder anunciarse en los próximos días”.

Caputo también fue consultado acerca de la reacción adversa de los mercados a las declaraciones de Trump, en particular a la explicación de que el apoyo de los Estados Unidos está supeditado al resultado electoral del próximo 26 de octubre y que, por tanto, si al Gobierno no le va bien en las urnas “Estados Unidos no será generoso” con la Argentina.

Para el ministro de Economía, la reacción del mercado fue “confusa” y que no se condijo con lo ocurrido en la reunión con Trump. “Hubo una interpretación errónea, si se quiere, una confusión, en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba a estar solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver con eso lo que pasó realmente en la reunión", dijo.

milei dolar

Y siguió: “El apoyo del presidente Trump es a la gestión del presidente Milei. Eso es lo que sí dejó claro. Imagínense que todo este esfuerzo que estamos haciendo desde hace meses no va a estar supeditado a si una elección se gana por un punto o se pierde por dos. Lo que dijo claramente el Presidente fue ‘mientras Argentina se mantenga dentro de este camino, entonces los vamos a seguir, eh, apoyando’. Obviamente, que si en el 2027 ganara el comunismo en Argentina, no me imagino al presidente Trump o al secretario del Tesoro, apoyando, es una obviedad”.

Señaló además que el presidente de los Estados Unidos “fue tomado medio literal y entonces el mercado, que no está en la reunión y no puede saber todo lo que estaba pasando ahí, lo interpretó de otra manera. Pasó simplemente eso y seguramente mañana se corregirá porque ya fue aclarado tanto por el presidente mismo como por el secretario del Tesoro”.

Por otra parte, Caputo reafirmó que habrá una línea de swap de 20 mil millones de dólares entre ambos gobiernos pero omitió dar detalles sobre su contenido y sus condiciones. “Los términos del swap los estamos terminando, pero el compromiso ya está. Hay que negociar las cuestiones específicas: si vos aplicás el swap, a qué tasa es, por qué plazo, etc. Pero el swap ya está concedido”, dijo Caputo.